Los bomberos de Alcudia, bajo mínimos

El grupo parlamentario VOX ha denunciado, en un comunicado, las precarias condiciones en las que trabajan los bomberos de Alcudia pese a cubrir una zona que en temporada alta supera los 300.000 habitantes. «Son sólo cinco bomberos en cada guardia», asegura el conseller de VOX en el Consell de Mallorca, Pedro Bestard, mientras que el concejal de este partido en la localidad afirma que «nos hemos quedado de piedra al comprobar las dificultades con las que les obligan a desempeñar su trabajo».

El portavoz de VOX en el Consell de Mallorca, Pedro Bestard, y el concejal de VOX en el Ayuntamiento de Alcudia, Juan Sendín, han visitado el Parque de Bomberos de Alcudia para conocer las condiciones en las que trabaja el personal. Bestard asegura que “hemos querido conocer de primera mano los medios y recursos con los que cuentan para el desarrollo de sus funciones. Lo que nos preocupa es la situación que nos han expuesto los bomberos ya que en su día a día son numerosas las carencias laborales y problemas que padecen”.

“Teniendo en cuenta que el servicio que realiza este colectivo es esencial para la ciudadanía, dado que la zona que cubren es muy extensa (Alcudia, Puerto de Alcudia, Puerto Comercial, Pollensa, Puerto de Pollensa, Sa Pobla, C’an Picafort y Son Serra de Marina) y que en temporada alta la población flotante supera los 300.000 habitantes, nos hemos quedado de piedra después de ver y oír las numerosas deficiencias, tanto materiales como humanas, que este colectivo nos ha trasladado», saca como conclusión el concejal Juan Sendín.

El grupo parlamentario denuncia la inexistencia de material básico para que los bomberos puedan cubrir las demandas de auxilio: «No tienen un vehículo móvil que pueda entrar dentro del casco antiguo de Alcudia. Los vehículos son demasiado grandes y ninguno cabe por el casco antiguo. En caso de incendio, los bomberos no podrán acceder con vehículo y la única opción que tendrían sería tirar metros y metros de mangueras, dificultando muchísimo la labor de extinción del incendio”, ha asegurado Sendín, quien añade que “tampoco disponen de bomba urbana ligera”.

El conseller Pedro Bestard va más allá al afirmar que el problema no es económico, sino de gestión: “Hay alguien que no está haciendo su trabajo. Los bomberos nos han asegurado que al director insular de Emergencias (jefe del servicio y responsable de esta área), no le han visto desde su nombramiento”.

“No existe un cuarto de limpieza especial , ni un tanque o fosa séptica para la desintoxicación del material químico y las aguas sucias. Actualmente el material se lava, se limpia y evacúa por el lavamanos del cuarto de baño. No existe un cuarto sucio donde se pueda limpiar y desinfectar ropa y calzado usados en las distintas intervenciones”, ha dicho el concejal de VOX en Alcudia.

Para finalizar, el conseller de VOX exige un aumento de personal “faltan efectivos, solo son cinco bomberos en cada guardia. También carecen de material para poder ejercer sus funciones”, ha lamentado Bestard.