Betis-Mallorca: primer test sin el lesionado Vedat Muriqi

El Mallorca se enfrenta esta noche (21.00 horas) a su primer partido sin Muriqi, lesionado en los isquiotibiales, y lo hace ante uno de los rivales que peor se le dan, el Betis, y ante uno de los entrenadores con los que presenta peor balance, el chileno Manuel Pellegrini. Arrasate tampoco puede contar con el japonés Asano, pero en cambio recupera a Maffeo. El equipo ha viajado a Sevilla consciente de que un resultado positivo dispararía las expectativas.

«No pienso en los que no están, sino en las soluciones para que su ausencia no se note», dijo ayer el entrenador del Mallorca en la rueda de prensa previa, en la que insistió en que «ya demostramos ante la Real Sociedad que tenemos una plantilla lo suficientemente profunda para que todos puedan jugar sin problemas». Arrasate dio ayer la convocatoria, en la que están Luna y Marc Doménech.

Los 23 que viajarán a Sevilla para el #BetisMallorca

El Mallorca ha caído en ocho de los últimos 11 partidos que ha disputado en el campo del Betis, en los cuatro más reciente de manera consecutiva. Su última victoria fue en 2012, con Caparrós en el banquillo bermellón. Con Vicente Moreno arrancó un empate a tres, pero a partir de ahora sólo han sido malas noticias, y no sólo por los resultados. En el Villamarín cayeron lesionados Galarreta y Samú Costa y, además, los últimos arbitrajes no han sido precisamente afortunados.

El Betis no puede contar con Barta, Carvalho, Isco, Johnny y Sabaly, pero su nómina de futbolistas es lo suficientemente lustrosa como para intimidad a cualquiera. Entre ellos ojo al marroquí Abde, uno de los grandes objetos de deseo del Mallorca este pasado verano, pero al que finalmente no se pudo acceder económicamente. Los verdiblancos vienen de dos victorias consecutivas en su estadio. La novedad en la convocatoria es el canterano Mateo.

El partido lo pita García Verdura con quien, ojo, no han perdido ningún encuentro de Primera División ni Mallorca ni Betis. En el VAR estará Pizarro Gómez, que no se le suele dar mal a los bermellones. No es, a priori, una pareja mala, pero con los árbitros nunca se sabe, y más con el precedente del año pasado de Ortiz Arias, que estuvo nefasto.

Alineaciones probables:

Betis: Rui Silva, Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Altimira, Lo Celso, Fornals, Juanmi y Vitor Roque.

Mallorca: Greif, Antonio Sánchez, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Robert Navarro, Dani Rodríguez y Abdón.

Árbitros: García Verdura (campo) y Pizarro Gómez (VAR).

Estadio: Benito Villamarín, 21.00 horas.