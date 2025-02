Basic Logic, líder de las VIII Puerto Portals Dragon Winter Series

El barco austriaco Basic Logic, de Werner Deuring, se mantiene al frente de las VIII Puerto Portals Dragon Winter Series tras completar la tercera ronda de la competición. A pesar de un discreto décimo tercer puesto en la única manga el equipo amplía su ventaja en la clasificación general a falta de la última ronda de la competición, que se disputará durante este fin de semana, y que proclamará al definitivo ganador.

El Easy, del portugués Michael Zankel, ocupa la segunda posición con 62 puntos, aunque no logró aprovechar el pinchazo del líder debido a un décimo cuarto puesto en la última regata, que no ha podido descartar por haber registrado un décimo sexto como peor resultado en las series.

Por su parte, el Galant, de Jan Strombeck, tercero en la general, fue el único barco del podio que mantuvo el tipo en la manga, finalizando en cuarta posición. Sin embargo, continúa a una considerable distancia del liderato, con 87 puntos frente a los 51 del Basic Logic.

La victoria en la manga fue para el My Way, del danés Frank Berg, que ocupa la duodécima plaza en la clasificación general. El Comité de Regatas esperó a que las condiciones mejoraran para dar la salida, que se produjo a las 13:05 horas con un viento de 9 nudos y 215 grados, y una baliza de barlovento situada a 1,1 millas. La regata se desarrolló sin incidencias, y el My Way cruzó la línea de llegada en poco menos de una hora.

Esta tercera ronda ha constado de seis mangas (dos el viernes, tres el sábado y una el domingo), y el Basic Logic ha sido el mejor barco del fin de semana, empatado con el Yeahnah suizo, de Jan Eckert, con un registro neto de 14 puntos.

Desde el inicio de las Winter Series se han disputado un total de 15 regatas, con la participación de 22 embarcaciones representando a ocho países. La ronda definitiva de esta competición, que reúne a algunos de los mejores barcos de la flota europea de la clase Dragón, se celebrará del 21 al 23 de febrero en Puerto Portals.