Trump advierte que la Tercera Guerra Mundial «no está tan lejos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles de que la posibilidad de que se libre la Tercera Guerra Mundial «no está muy lejos», si bien ha querido tranquilizar los ánimos, ya que ha apostado por evitarla ahora que está en la Casa Blanca, ha asegurado que «no va a suceder», señalando que está trabajando para poner fin a los conflictos, como el de la Franja de Gaza o Ucrania.

«Estoy actuando con rapidez para poner fin a las guerras, resolver los conflictos y restaurar la paz en el planeta. Quiero la paz y no quiero ver a todo el mundo muerto. Y si nos fijamos en los muertos en Oriente Próximo y entre Rusia y Ucrania… vamos a ponerle fin. No hay ningún beneficio para nadie en tener una Tercera Guerra Mundial, y no estamos tan lejos de que eso ocurra», ha declarado.

Continuando con sus declaraciones, el magnate ha hecho hincapié que, en el caso de que la Administración de Joe Biden hubiera estado un año más al mando, habrían acabado en la «Tercera Guerra Mundial». «Ahora no va a suceder», ha aseverado para calmar las aguas.

Trump también ha destacado que para poner fin a la «horrible guerra en Ucrania» ya ha mantenido conversaciones con los respectivos presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski: «Quiero dar las gracias a Arabia Saudí, (…) en particular al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán por ser el anfitrión de estas conversaciones históricas, que fueron muy, muy bien. Es un gran paso que debemos dar para terminar con esta guerra», ha defendido, a pesar de las críticas vertidas por parte de la comunidad internacional, que instan a que en el acuerdo de paz se debe incluir a Kiev.

Trump acusa a Zelenski de «dictador»

A pesar de los avances en las conversaciones para lograr ese alto al fuego en Ucrania, Trump ha criticado duramente a Zelenski, al que ha llamado «comediante de modesto éxito», que «convenció a Estados Unidos de América de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar». El presidente estadounidense volvió a insistir en que la guerra de Ucrania «nunca tuvo que empezar» y que no habría ocurrido si hubiera ganado las elecciones en 2020.

«Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa, y el dinero de Europa está garantizado, mientras que Estados Unidos no recuperará nada», ha dicho el líder republicano. Trump también ha cargado contra Joe Biden por no «exigir la igualación» en la guerra de Ucrania, que «es mucho más importante para Europa» que para Estados Unidos.

Zelenski, en respuesta a las palabras de Trump, aseguró la mañana de este miércoles que el líder republicano «vive en una burbuja de desinformación» al aceptar los mismos argumentos que Rusia, ya que Trump habló sobre como su homólogo ucraniano sólo tiene un apoyo del 4% en las encuestas e indicó cómo en Ucrania no se celebran elecciones desde 2019.