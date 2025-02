¿Quién es María Barceló?

Para muchos resultará una desconocida y sin embargo es de las mallorquinas que más seguidores ha conseguido en Instagram y en un breve espacio de tiempo. Seguidores fieles, que la siguen sin que haya habido una campaña de marketing, ni tampoco una intencionalidad premeditada desde la posición de privilegio que le supone ser tía amantísima del famoso tenista Rafael Nadal, con el que ha vivido durante muchos años en el mismo edificio y al que conoce y trata desde que nació prácticamente como si fuera uno más de sus hijos.

María Barceló ha llegado a la fama y al podio de las influencers sin apoyarse en su sobrino, ni en nadie de la famosa familia Nadal, que la cobija y apoya desde que se casó con uno de sus miembros, también llamado Rafel Nadal, hermano del padre del famoso tenista, y por tanto también hermano de Toni Nadal, hoy uno de los grandes comunicadores del mundo y artífice, junto a un gran equipo, de la carrera de su sobrino, y también hermano del famoso futbolista internacional Miguel Ángel Nadal.

Siempre me he preguntado cómo María ha conseguido mantener su individualidad e independencia formando parte de un clan que necesariamente ha de vivir protegido. No sólo de palabrerías y chismes sin sentido que provienen de las envidias más que del conocimiento, también de influencias oscuras que se arriman por interés, pudiendo llegar a ser tóxicas. María ha mantenido la presión, que me consta sufre y ha sufrido, manteniendo la cabeza fría y valorándose a sí misma como lo que es, una mujer, madre y esposa, que tras haber cumplido con su misión como tal, ha querido desarrollarse por sí misma en un mundo que a día de hoy es el más competitivo de todos.

Las redes sociales están llenas de personajes vacíos que llegan al gran público a través de una imagen creada que nada tiene que ver con la realidad. Sin embargo, María ha tenido que cambiar poco o nada desde que un día decidió, tozudamente, crearse su propio personaje y luchar para llegar al triunfo. Su vida privilegiada es la que muestra, sin necesidad de invenciones, ni decorados diarios. Al contrario, a menudo echa el freno para no mostrar nada que pueda comprometer al resto de su familia, poderosa por ambas partes.

Nuestra protagonista de hoy nació en el seno de una familia bien aposentada en el municipio de Petra. Hija de terrateniente, nieta y hermana, de abogados, es hermana de Bartomeu Barceló Oliver, que fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a quien adora, al igual que a su hermana pequeña, Margalida. María fue una niña apegada a su padre, a quien ha tenido y tiene como referente, más tras el fallecimiento de éste ocurrida hace un par de años. Cuando habla de él, sus ojos todavía se inundan de lágrimas.

Tras licenciarse en derecho trabajó como oficial de Justicia en los Juzgados de Manacor, puesto que consiguió tras superar unas duras oposiciones que la convirtieron en funcionaria de carrera. Fue en los Juzgados de Manacor donde conoció a su marido, Rafael Nadal, en 1995, con el que se casó un año después y con el que ha tenido dos hijos, de 26 y 20 años en la actualidad. El mayor, licenciado en ADE y Derecho, es diputado en el Parlament balear por el Partido Popular, siendo a día de hoy el más joven del hemiciclo. Su hijo pequeño sigue la tradición familiar y también se ha decantado por la carrera de Derecho, con vistas puestas en el máster que seguirá a su licenciatura.

La familia vive en un precioso dúplex que la familia Nadal construyó en un edificio junto al mar para poder vivir todos juntos en el magnífico Porto Cristo. Hasta hace muy poco tiempo en el piso de abajo vivía su sobrino Rafael, hasta que éste se trasladó a una nueva casa a tiro de piedra de su antiguo hogar y en la misma calle. Al otro lado de la bahía vive su cuñado Toni junto a su familia, en un precioso pero discreto chalet con vistas al mar desde el que se distingue a la perfección su antigua casa familiar. La matriarca y suegra de María pasa también sus veranos en ese condominio que durante años ha sido tan inescrutable como el Palacio de Marivent.

Ese ambiente, que para muchos puede resultar asfixiante, ha sido el medio natural donde María ha sido y es feliz, respetando, eso sí, las normas familiares como haríamos cualquiera de nosotros con juicio suficiente para discernir que una metedura de pata sin importancia en otras familias, en esta en particular, que es su familia, podría tener consecuencias gravísimas, porque todo lo que les concierne se magnifica.

En mi opinión, María ha sido capaz, con inteligencia más que demostrada, de superar pruebas que otros habrían considerado obstáculos insalvables, prácticamente sin despeinarse. Su valentía se demuestra cuando decidió volar sola laboralmente, dejar su trabajo en los juzgados, y una vez cumplido su trabajo como madre de niños, adolescentes, hoy jóvenes responsables e independientes, convertirse en influencer a tiempo completo, sin dejar de llevar una vida familiar plena junto a su marido y sus hijos, pero con la libertad que da hacer lo que a uno le gusta, una vez cumplida su principal misión en la vida, que no era otra que la de educar como es debido a sus hijos.

María tiene 276.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En ella muestra a una mujer madura, responsable, pero de espíritu joven que sabe muy bien lo que quiere, sin perderse por caminos truculentos ni experiencias de vida que no van con ella. Se muestra, se lo digo yo, tal cual es y ahí radica el secreto de su enorme éxito. Por cierto, como ella misma reconoce, es de mecha corta, pero su enorme corazón compensa un carácter admirable de quien lucha con la verdad por delante y que no se deja deslumbrar por fantasmas que son sólo eso.

En breve, Dios mediante, estrenaremos juntos un programa de televisión en IB3. Lo hemos rodado con la ilusión de quien empieza una vida nueva. La experiencia de trabajar con ella no ha podido ser mejor. Con eso lo digo todo: Superar un rodaje juntos ha solidificado una amistad llena de admiración.