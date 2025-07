Marc Anthony, Bresh, Soultown Festival y Summer of Rock Legends, en la segunda semana de Es Jardí

Llega la segunda semana de programación del Mediterranean Boutique Festival Es Jardí con más música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en el Recinto Mallorca Live de Calvià. Y empieza por todo lo alto este mismo miércoles 16 de julio con Marc Anthony, protagonista del primer Special Show del festival, una apuesta de Es Jardí por acercar artistas de renombre internacional a Mallorca. Le seguirán la primera parada de la fiesta internacional Bresh (17 julio), la visita a la isla de Soultown Festival (18 julio) y la noche de homenaje de Summer of Rock Legends (19 julio).

La cita imprescindible del verano en Mallorca sigue buscando ofrecer al público la mejor experiencia y presenta esta semana el primer Special Show una apuesta por traer a la isla artistas de renombre internacional. Para estrenar este cartel llegará uno de dichos artistas, Marc Anthony, que volverá a hacer bailar a Mallorca el miércoles 16 de julio.

Es el artista de salsa que más ha vendido de todos los tiempos, un verdadero embajador de la música y la cultura latina y, en definitiva, una de las figuras musicales más influyentes de su tiempo. Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, el cantante, bailarín, actor y compositor debutó y transformó el sonido de la salsa en 1993 con Otra Nota.

Desde entonces, sus álbumes han batido récords de ventas y listas con éxitos mundiales como Valió la pena, Vivir mi vida, Dímelo o su colaboración con Gente de Zona La Gozadera. Tras recorrer el mundo de nuevo y ganar el premio Grammy latino al mejor álbum de salsa por Pa’lla Voy (2022), Marc Anthony sigue haciendo historia. En 2024 publicó su decimocuarto trabajo, Muévanse, un álbum que marcó su primera incursión en la ranchera.

Por otro lado, vuelve la tradicional cita con La Fiesta Más Linda del Mundo a Es Jardí, Bresh, para teñir de rosa el jardín mediterráneo de Calvià. El evento argentino, nacido hace casi una década y ahora presente en diferentes ciudades de todo el mundo, mantiene su idilio con Mallorca en el marco de Es Jardí, haciendo su primera parada en el festival este jueves 17 de julio.

Una noche de celebración del soul, el funk y los grandes clásicos. Esto ocurrirá el viernes 18 de julio con la llegada del icónico Soultown Festival a Es Jardí, que traerá un cartel con artistas de renombre, juntos en una velada única.

Los legendarios Shalamar, una de las grandes bandas de finales de los ‘70 y principios de los ‘80, con éxitos como A Night to Remember; Tunde Baiyewu, la inconfundible voz de The Lighthouse Family, interpretará canciones que forman parte de nuestra banda sonora como High o Lifted; versiones soul a cargo de Albie Davies, una de las grandes voces de la isla; uno de los DJ más respetados del mundo y una leyenda del soul en Mallorca, DJ Des Mitchell; y un imprescindible en la isla, DJ Camembert.

Regresa a Es Jardí un evento que marcó una noche de rock para el recuerdo en la pasada edición del festival. Vuelve Summer of Rock, la velada con las guitarras como protagonistas para revivir las canciones imprescindibles de iconos del género que marcaron la historia de la música para siempre. Un plan perfecto para disfrutar con amigos y familia y que los más pequeños puedan acercarse a la música de unas auténticas leyendas del rock.

Este verano, la cita más rockera de Es Jardí será doble y la del sábado 19 de julio sonará a los temas imprescindibles de Bon Jovi, Pink Floyd y U2 en Summer of Rock Legends de la mano de las bandas Keep the Faith, The Other Side y Please U2.

Es Jardí estrenó hace unos días su nuevo concepto para las tardes de verano del festival, recibiendo a los asistentes a su entrada al festival en el Escenario Sa Clariana. La artista menorquina María Florit y los proyectos mallorquines Ange y The Little Kiss fueron las primeras de las interesantes y variadas propuestas de la escena musical de Baleares que protagonizan este escenario.

Esta semana, Sa Clariana acogerá el flamenco de La Canija el miércoles 16 de julio a las 20:00h, el combo de jazz y swing de Tinons March Quartet el viernes 18 de julio a partir de las 19:00h (en colaboración con Jazzlounge) y el sábado 19 de julio la fusión de rock, reggae y funky de The Mirror Three desde Formentera, también a partir de las 19:00h.