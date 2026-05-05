La bandera azul seguirá sin ondear por tercer año en la playa más extensa y concurrida de Mallorca, la popular Playa de Palma. El máximo galardón y distintivo medioambiental seguirá sin recuperarlo tras perderlo en 2023, bajo el anterior gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital balear.

La buena noticia en esta ocasión es que Palma recupera la bandera azul de la playa de Cala Mayor, perdida el año pasado, por lo que serán tres este verano las que ondearán en el litoral palmesano: Cala Estancia, Ciudad Jardín y la citada de Cala Mayor.

Las razones y motivos más frecuentes para no conseguirla son no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa o el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas.

En el conjunto de Baleares, en total serán 33 playas, una más que el año pasado, en 15 municipios las que lucirán este verano el distintivo Bandera Azul que promueve el uso racional de los recursos en las instalaciones y actividades náuticas.

Además, la enseña lucirá igualmente en 14 puertos deportivos en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. Según la información de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que concede las banderas, el archipiélago ha ganado una en las playas y se mantiene igual en los puertos deportivos.

En cuanto al número de emblemas que ondearán este verano, el archipiélago ocupa el sexto puesto en los arenales y la cuarta posición en puertos deportivos. Además, el servicio de socorrismo de Muro y el de accesibilidad de Alcúdia han obtenido menciones especiales.

En cuanto a las novedades, las playas del Port de Sant Miquel (Sant Joan de Labritja, Ibiza, Cala Mayor (Palma, Mallorca) y Es Port-Es Dolç (Ses Salines, Mallorca) la recuperan.

La lista completa la forman, en el caso de Ibiza, Cala Benirrás, Cala Sant Vicent y Port de Sant Miquel (Sant Joan de Labritja) y Santa Eularia, Cala Llenya, Es Canar y Es Figueral (Santa Eulària des Riu); en Mallorca, Alcudia (Alcudia), Sant Elm (Andratx), Cala Marçal, Cala Sa Nau, Porto Colom (Felanitx), Muro (Muro), Cala Estancia, Cala Mayor y Ciudad Jardín (Palma), Cala Barques, Cala Molins y Formentor (Pollença), Cala Millor y Sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar), Can Picafort, Son Bauló y Son Serra (Santa Margalida), Cala Mondragó – Sa Font de n’Alís y S’Amarador (Santanyí); Es Port-Es Dolç (Ses Salines) y Cala Millor y Es Ribell (Son Servera).

En la isla de Menorca el emblema lucirá este verano en Cala en Porter y Son Bou (Alaior) y Binibeca Nou y Punta Prima (Sant Lluís).