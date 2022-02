Baleares ha sumado 1.357 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, 55 menos que el día anterior, y ha notificado 11 fallecidos. La tasa de positividad se sitúa en el 26,54%.

Según los datos aportados por la Conselleria de Salud, la ocupación de las UCI se mantiene en riesgo alto (22,58%), con un total de 77 personas ingresadas en cuidados intensivos, 66 de ellas en Mallorca, tres en Menorca y ocho en Ibiza.

En planta hay 377 pacientes hospitalizados con covid, 280 de los cuales están en Mallorca, 17 en Menorca y 80 en Ibiza.

Actualmente, Atención Primaria atiende en las Islas a 17.613 personas en relación a la covid-19, recoge la agencia Europa Press.

Respecto a la vacunación, en Baleares se han administrado hasta la fecha un total 2.138.487 dosis. Por islas, en Mallorca se han inoculado 1.692.296; en Menorca, 176.400; en Ibiza, 249.937, y en Formentera, 17.644.

Un total de 942.232 personas han recibido la pauta completa en el archipiélago, el 84,20% de la población, y 984.952, la primera dosis (88,01%).

Mayores de 60 no vacunados

Las personas mayores de 60 años no vacunadas tienen 54 veces más probabilidades de ingresar en una unidad de cuidados intensivos (UCI) que aquellas que llevan la dosis de refuerzo contra la covid-19, según se desprende de los datos de los hospitales públicos de Baleares correspondientes al 31 de enero.

Por ello, la Conselleria de Salud y Consumo ha recordado que cada persona de las Islas tiene una dosis reservada y anima a todas las que no lo hayan hecho todavía a pedir cita para ponérsela en el plazo que le corresponda, dado que una inmunización adecuada disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad de forma grave.

Según los datos, la tasa de mayores de 60 años vacunados con la dosis de refuerzo ingresados en UCI es de 3,4 por cada 100.000 personas que la han recibido, mientras que la tasa de mayores de 60 años no inmunizados ingresados en UCI es de 184,2 por cada 100.000 personas no vacunadas. Así, la tasa de mayores de 60 no vacunados ingresados en UCI es 54 veces superior a la de aquellas que han recibido la tercera dosis.

Además, las personas mayores de 60 con dosis de refuerzo tienen la mitad de riesgo de entrar en una UCI por covid que la población menor de 60 años no vacunada. En este último grupo, la tasa de ingresos en UCI es del 6,1 por 100.000 no inmunizados, mientras que en los mayores de 60 con el refuerzo es de 3,4 por 100.000. La tasa de ingresos de menores de 60 con la dosis de refuerzo es de 1,9 por 100.000 personas que la han recibido.