Baleares da el primer paso para acabar con el castigo de trabajar como profesor en Formentera por la doble y hasta triple insularidad que sufren los 12.000 vecinos de la isla y el insoportable precio del mercado inmobiliario, con una media de entre 2.000 y 3.000 euros al mes fuera de los meses centrales del verano.

Sin ir más lejos, 12 de las 75 plazas ofertadas por la Conselleria de Educación para el próximo curso escolar están por ahora vacantes. Y es que son decenas los docentes que renuncian a ser destinados a la isla, y a los que no les queda más remedio, huyen a las primeras de cambio.

Y así seguirá siendo hasta que no abran sus puertas las privilegiadas primeras 40 viviendas de alquiler para docentes que el Consell de Formentera y Govern balear han empezado a tramitar para favorecer la estabilidad de las plantillas y garantizar la calidad del servicio público educativo.

El conseller de Educación del Govern, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, han firmado un protocolo general de actuaciones para impulsar su construcción en unos terrenos situados en Es Pujols donde se podrán construir esas 40 viviendas en régimen de alquiler.

Vera ha agradecido la colaboración y la implicación del Consell de Formentera en este proyecto que contribuirá a paliar las dificultades de cobertura de plazas docentes derivadas de la triple insularidad de Formentera.

Asimismo, ha recordado que la Conselleria ya declaró todas las plazas docentes de la isla como puestos de muy difícil cobertura y que los profesionales destinados en Formentera perciben actualmente un complemento específico de 400 euros mensuales.

A pesar de estas medidas, el conseller ha subrayado la necesidad de aportar soluciones estructurales a la problemática de la vivienda.

En este sentido, ha explicado que el protocolo fija la línea de trabajo conjunta de ambas instituciones y ha avanzado que próximamente se firmará un convenio que recogerá la cesión del solar y el compromiso de la Conselleria de financiar el proyecto y la ejecución de las obras de construcción de las cerca de 40 viviendas previstas.

De acuerdo con el protocolo, ambas administraciones estudiarán las necesidades actuales y futuras de alojamiento, identificarán posibles emplazamientos y analizarán diferentes alternativas de financiación.

Para realizar el seguimiento de los trabajos, se creará una comisión técnica de coordinación que dispondrá de un plazo máximo de doce meses para elaborar una memoria técnica con el diagnóstico de necesidades y una propuesta de actuación.

Con este proyecto, la Conselleria de Educación y el Consell de Formentera quieren garantizar la continuidad y la calidad del servicio educativo, así como asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado de Formentera respecto al resto de Baleares.

Adjudicación de plazas

El conseller Antoni Vera también ha recordado los datos del primer trámite de adjudicación a funcionarios interinos para el curso 2026-2027. Por islas, en Mallorca se han adjudicado 1.479 de las 1.557 plazas ofertadas, mientras que en Menorca se han adjudicado 183 de 204. En Ibiza se han cubierto 503 de las 581 plazas ofertadas y en Formentera, 63 de las 75 disponibles.

Vera ha indicado que ahora está en marcha el trámite urgente para adjudicar las plazas que han quedado vacantes y que el miércoles 29 de julio se llevará a cabo el primer trámite de sustituciones con el objetivo de que todas las plantillas de los centros educativos públicos de Baleares puedan iniciar el curso escolar con la máxima estabilidad posible.