El Ayuntamiento de Palma suspende por segundo año consecutivo los conciertos y actividades lúdicas que acompañan la celebración de la fiesta de Fin de Año en la Plaza de Cort.

Así lo anunció hoy en rueda de prensa el portavoz del gobierno municipal, Alberto Jarabo, que justificó la medida en base al aumento del número de contagios por covid-19 y a fin de no correr riesgos en uno de los actos más multitudinarios del año en esta céntrica plaza de la capital balear.

“Como Ayuntamiento de Palma no organizaremos ningún evento porque, por diferentes motivos, entendíamos que este año no se tenía que celebrar en la Plaza de Cort”, indicó el edil de Unidahttps://okdiario.com/baleares/mercado-navideno-plaza-mayor-inaugurara-19-noviembre-8095365s Podemos (UP).

Todo apunta, según lo manifestado por Jarabo, que las campanadas de Fin de Año serán retransmitidas en directo por la televisión autonómica IB3, pero sin presencia de artistas, ni escenarios en la plaza, que acoge la sede central del Ayuntamiento de Palma.

Unas fiestas de Navidad que en el caso de Palma vienen acompañadas por la celebración de la Festa de l’Estendard los días 30 y 31, que el año pasado tuvieron que suspenderse debido a la situación sanitaria.

No hubo, por ello, ni la tradicional ofrenda floral al Rey Jaume I en la plaza de España por toda clase de entidades ciudadanas, ni la entrega de la Medalla de Oro en el salón de plenos, actos que por ahora sí están previstos por el equipo de gobierno, así como la Cabalgata de Reyes.

Llama la atención que el Consistorio suspenda la celebración de Fin de Año y dos semanas después, arranquen los conciertos de las fiestas patronales de Sant Sebastià, en principio sin restricciones en los aforos de las plazas que acojan estos eventos, tal y como avanzó el mismo edil en su comparecencia ante los medios.

“La Conselleria ya nos ha trasladado que se pondrán celebrar”, aseguró el concejal responsable del área de Participación Ciudadana, que es la organizadora de estos eventos.

En la misma línea, Jarabo indicó que en unas fiestas al aire libre como son las de Sant Sebastià, “es muy complicado controlar aforos en las plazas, pero sí que habrá recomendaciones que concretaremos a medida que se acerquen las fechas”, dijo.

En este sentido, el concejal lanzó un mensaje de prudencia a la población porque “todo el mundo tiene que ser consciente de la situación de incremento de contagios”, recordando la obligatoriedad, aún vigente, de llevar mascarilla en la calle cuando no se pueda garantizar las distancias de seguridad, como suele ocurrir en las concentraciones multitudinarias con motivo de cualquier concierto o evento.