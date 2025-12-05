El Atlético Baleares sueña con Real Madrid o Barcelona

El Atlético Baleares sueña con el Real Madrid o el Barcelona y de hecho está a un 50% de posibilidades de que le toque uno de los dos grandes en el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey que se efectuará el próximo martes en la sede de la Federación Española de Fútbol. Lo que es seguro es que los blanquiazules tienen garantizado un rival que saldrá de los cuatro que participarán en la próxima edición de la Supercopa por lo que, en caso de que no puedan ser Madrid o Barça, les correspondería o el Atlético de Madrid o el Athletic de Bilbao.

Estamos, en definitiva, ante el que será el partido de mayor enjundia de la historia del Estadio Balear, y no desde su remodelación, sino desde todos los tiempos, porque sea quien sea el rival que le toque se va a tratar de uno de los cuatro grandes del fútbol español, con múltiples títulos de Liga, Copa e internacionales. Una ocasión única que con toda seguridad provocará que se cuelgue el «no hay billetes» en las taquillas del estadio. Éste es el premio gordo que han sacado tras eliminar ayer al Espanyol en un partido fantástico de los jugadores de Luis Blanco.

Por lo que al Mallorca se refiere, su objetivo es quedar emparejado ante un Primera RFEF, aunque sólo hay cuatro en el bombo y será complicado. Lo más probable es que le toque un rival de Hypermotion o, en el peor de los casos, uno de Primera. Sea como sea está claro que su partido se jugará el martes 16 de diciembre ya que el viernes 19 juega en Mestalla ante el Valencia en la última jornada del año.

Los 32 clasificados para 16avos

Supercopa: Athletic, Atlético, Barcelona, Real Madrid

LaLiga EA Sports: Alavés, Betis, Elche, Getafe, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Villarreal, Sevilla, Valencia, Celta

LaLiga Hypermotion: Albacete, Cultural, Deportivo, Eibar, Huesca, Racing, Sporting, Granada, Burgos

Primera RFEF: Eldense, Guadalajara, Real Murcia, Talavera

Segunda RFEF: Atlético Baleares

Copa RFEF: Ourense CF