Atlético Baleares-Mallorca, el gordo que puede caer hoy en Copa

Atlético Baleares-Real Mallorca: éste es el gordo que puede caer hoy en la Copa del Rey, cuya segunda eliminatoria será sorteada a la una del mediodía en la sede de la Federación Española de Fútbol aunque, en cualquier caso, los blanquiazules tienen garantizado un rival de Primera División que saldra de entre estos equipos: Alavés, Osasuna, Celta, Espanyol, Mallorca, Girona o Real Sociedad. Los partidos se disputarán en el campo del equipo de menor categoría los días 2, 3 y 4 de diciembre.

El Mallorca también conoce sus rivales, después de que la Federación haya dividido geográficamente a los equipos clasificados en dos hemisferios, el norte y el sur. Los posibles enemigos de los de Arrasate en esta segunda ronda, en la que jugarán fuera de casa, son Ourense, Portugalete, Reus, Sant Andreu, Ebro y Numancia, además por supuesto del Atlético Baleares. El rival a evitar aquí es el Ourense, que en la primera ronda logró la proeza de eliminar al Oviedo, al que derrotó tras la prórroga por cuatro goles a dos. Además, después de lo sucedido el año pasado en Pontevedra, lo último que quieren los bermellones es volver a Galicia.

Mallorca y Atlético Baleares son los dos únicos supervivientes que quedan de la representación baleares que arrancó en esta edición de la Copa del Rey, ya que en la primera ronda se quedaron en el camino Constància, Poblense, Sant Jordi e Ibiza, en este último caso por penaltis. De este modo, si mallorquinistas y blanquiazules quedan emparejados, se garantiza la presencia de un equipo balear en la ronda de 16avos de final que se celebrará en enero.

Así ha quedado la división de grupos de cara sl sorteo de mañana:

GRUPO 1

Primera División (7): Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés y Espanyol.

Segunda División (10): Mirandés, Racing Club, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Real Zaragoza y Andorra.

1ª RFEF (4): Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra y Ponferradina.

2ª RFEF (5): Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlético Baleares.

3ª RFEF (1): Portugalete.

Copa Federación (1): Ourense CF.

GRUPO 2

Primera División (8): Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe.

Segunda División (7): Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés, Albacete.

1ª RFEF (6): Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.