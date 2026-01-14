Así fue el brutal ataque de un grupo de porteros a un líder de la banda motera Hells Angels en Palma

Era un día aparentemente normal y tranquilo en un conocido local de ocio de la Playa de Palma. La afluencia de clientes era mucho más baja de lo que se espera de un establecimiento situado en una de las principales zonas turísticas de Mallorca. Pero era octubre y las ganas de fiesta de los visitantes alemanes no son las mismas comparadas con el verano.

Sin embargo, este local ubicado en plena calle del Jamón vivió uno de sus días más convulsos cuando un numeroso grupo de controladores de acceso, vigilantes de seguridad y auxiliares propinaron sin piedad alguna una brutal y escalofriante paliza a un líder de la conocida y temida banda motera Hells Angels (Los Ángeles del Infierno).

Por causas que se desconocen, el varón recibió todo tipo de patadas y puñetazos por varias partes del cuerpo hasta que quedó tendido en el suelo con heridas de hasta 10 centímetros en la cabeza. Posteriormente, tras mediar con los agresores, el hombre fue expulsado del local visiblemente aturdido por los violentos golpes recibidos.

Fuentes conocedoras del caso apuntan a OKBALEARES a que de no ser por su complexión física, la víctima podría hubiera perdido la vida con total seguridad a causa de los fuertes golpes recibidos en la cabeza.

De hecho, la escena generó momentos de mucha tensión y nerviosismo entre los trabajadores y consumidores que se encontraban en ese momento allí. Los clientes rápidamente dejaron de bailar y charlar entre ellos y se vieron obligados a apartarse para no ser embestidos por el grupo implicado en la pelea.

Aunque el local ya no cuenta esa seguridad privada, el caso ha llegado a la Audiencia Nacional después de varios recursos presentados por la defensa de uno de los vigilantes de seguridad. El abogado considera que la resolución que impone una multa de 6.001 euros al personal de seguridad es incorrecta ya que tramitó por la vía penal y no administrativa.