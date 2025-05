Arranca el Mallorca 25-26: revolución necesaria, pero complicada

Finalizada la temporada 24-25, el Mallorca se pone en marcha para la carrera hacia la 25-26 y se avecina un verano caliente. Sólo cinco jugadores de la actual plantilla acaban contrato el 30 de junio, de los que tres no seguirán seguro (Chiquinho, Valery y Robert Navarro) y los otros dos (Mateu Morey y Cuéllar) son dudosos, aunque no está descartada su renovación. Eso deja en una situación muy clara: la gran mayoría de los futbolistas tienen contrato en vigor.

Pablo Ortells se enfrenta a su peor verano en el club, con mucha diferencia. Por una parte es consciente de que debe traer por lo menos tres jugadores diferenciales, pero por otra sabe que hay muchos jugadores que no quieren seguir, y cuyos representantes intentarán forzar una salida a la baja. Ojo que no es un problema menor. Afecta a los dos porteros, Greif y Leo Román, a Maffeo, a Copete, a Samú Costa, a Antonio Sánchez, a Abdón, a Muriqi y a Larin. Incluso a Marc Doménech y, por supuesto, a los cedidos Van der Heyden, Llabrés y Luna. Es decir, a la inmensa mayoría porque por ahí se podría meter también a los dos laterales izquierdos, a Lato porque no está contento con su situación y a Mojica porque algún problemilla ha tenido en el vestuario. A todo eso añadamos la evidencia de que en el club ya hay bastantes voces que tienen dudas con Arrasate, que está firmado por dos años más.

El principal obstáculo aquí es que antes de entrar hay que dejar salir. Si tú tienes con contrato en vigor a Muriqi, Larin y Abdón no puedes fichar a otro delantero centro porque no te cabe, y eso mismo es extrapolable a otras posiciones. Hay luz verde en las bandas y en la media punta, porque apenas hay competencia, pero no es lo mismo ir a por Raúl Moro, porque te ha entrado dinero de traspasos, que verte forzado a hacerle una oferta a Raba que acaba contrato.

A todo este cóctel añadámosle, y es un factor muy importante, que la propiedad no parece dispuesta a invertir un solo euro más, por lo que el Mallorca deberá formar su plantilla exclusivamente con sus propios recursos. Y es que una cosa es el deseo y otra muy, pero que muy distinta, la cruda realidad.