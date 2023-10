El coordinador de Més per Mallorca y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha subrayado este lunes que la formación «no puede» pactar en el Ayuntamiento de Capdepera con el PP mientras éste no rompa con Vox, tras la salida del regidor ecosoberanista Pere Fuster por haberse impedido el acuerdo.

Así ha respondido Apesteguia en el Parlament a las preguntas de la prensa sobre el conflicto que se ha abierto entre la dirección insular de la formación y la agrupación local.

El coordinador ha explicado que rechazan entrar a formar parte de la corporación municipal del Ayuntamiento que gobierna la alcaldesa del PP, Mireia Ferrer, ya que, a su entender, mientras el PP mantenga acuerdos con Vox «no puede entrar en el concurso normal de pactos con el resto de fuerzas políticas más o menos cercanas».

Apesteguia ha reconocido que son «momentos complicados» puesto que hay «una divergencia de análisis y de conclusión» entre Més per Mallorca y Més per Capdepera, y que se busca una solución tras las dos reuniones mantenidas, en las que Apesteguia ha afirmado que ha participado, entre ambas organizaciones para tratar la cuestión.

«La Ejecutiva de Més per Mallorca ha hecho su análisis y la decisión, tomada por unanimidad, fue que mientras el PP pacte con Vox y normalice la extrema derecha, no puede entrar en el concurso normal de pactos entre fuerzas políticas más o menos cercanas», ha argumentado.

Apesteguia ha explicado que los estatutos de Més per Mallorca establecen que hay una «cogobernanza» en las decisiones de «importancia estratégica e ideológica relevante», en las que «se tiene que decidir conjuntamente».

«El PP es una fuerza ideológica muy alejada de Més pero es verdad que se han podido llegar a pactos en según qué pueblos porque, a veces, la idiosincrasia local hace que los elementos de oposición ideológica se supediten a otro interés; pero en esta situación extraordinaria que se vive, no se pueden dar este tipo de pactos mientras el PP no rompa con Vox», ha aclarado, informa Europa Press.

Igualmente, ha insistido en que Més per Capdepera hizo una lectura, que «comparte» la dirección insular, de los resultados electorales del 28M, en la que consideran que hubo «un castigo a la anterior gestión y sus formas». Por estos motivos, para explorar un pacto con el PSIB en la localidad, «la persona que encabezó los anteriores gobiernos en el Ayuntamiento tenía que dar un paso al lado [en referencia al ex alcalde Rafel Fernández]».

«Desde Més per Mallorca se lamenta que el PSIB no haya sabido hacer una lectura de las nuevas aritméticas electorales en Capdepera y que a veces las decisiones individuales se tienen que supeditar a intereses colectivos para no encontrarse en esta situación», ha defendido Apesteguia, a lo que ha añadido que mantiene su apoyo a la agrupación local en esta cuestión.

El Ayuntamiento estuvo dirigido en la anterior legislatura por el PSIB, con ocho concejales; Més per Capdepera tenía cuatro, el PP tres, El PI uno y Unidas Podemos uno. Ahora la corporación local está integrada por cinco regidores del PP, que ganó las elecciones del 28M; cinco del PSIB, otros cinco de Més y dos de El PI. El PP gobierna el municipio en solitario por ser la lista más votada y después de que el resto de formaciones no llegarán a ningún pacto electoral para alcanzar la mayoría necesaria de nueve regidores para conseguir la alcaldía.

Apesteguia ha reconocido que las relaciones entre Més per Capdepera y Fernández habían sido «muy difíciles» la pasada legislatura. Además ha criticado que el PSIB prefiriera «otros socios mientras pudo» en anteriores legislaturas, por lo que «se arrastran unas dinámicas que lo mejor habría sido dibujar un escenario con nuevas personas».

No obstante, ha remarcado que «el día a día de Capdepera lo tienen que llevar las personas de Més per Capdepera» y se ha mostrado confiado en que la agrupación local, «estando en la oposición, ha votado lo más beneficioso para la ciudadanía» y ha alegado que su formación «no encara las votaciones de manera sectaria, sino en beneficio de la ciudadanía».