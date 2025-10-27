Aparecen las primeras reclamaciones de trabajadores de IB3 por sus nuevas condiciones de funcionarios

Algunos -el número no ha sido facilitado a OKBALERES- de los más de 300 trabajadores de IB3 que en breve quedarán encuadrados en la estructura de Función Pública del Govern y que les permitirá ser considerados funcionarios aunque no hayan superado ninguna oposición, han presentado ya las primeras reclamaciones al conocer el detalle de su nueva situación laboral. Una situación por la que llevan meses entre huelgas y manifestaciones.

Han llegado los ‘sustos’ que anunció hace semanas OKBALEARES. No todo el mundo está conforme con su nueva situación y algunos ya han reclamado al conocer su nueva situación laboral. Las fuentes que informan de esta situación a OKBALEARES aseguran también que la Conselleria de Función Pública ya se ha puesto a trabajar en la solución de estas reclamaciones.

El proceso de integración de los trabajadores de la radiotelevisión autonómica que fueron internalizados sigue en marcha tras haber recibido el visto bueno del Govern a una nueva propuesta de categorías y especialidades.

La propuesta de anterior cúpula de la radiotelevisión autonómica, la de Andreu Manresa y Francina Armengol, no recibió el visto bueno de la Dirección General de Función Pública. El pasado 6 de octubre enviaron una nueva propuesta que ocho días después fue avalada por el Govern.

El pasado lunes 20 de octubre, las categorías y las especialidades fueron aprobadas por el comité de dirección. Ya se ha encuadrado a los 315 trabajadores en la categoría que le corresponde y se están analizando las reclamaciones de aquellos que se han mostrado disconformes.

Una vez revisado, este encuadramiento se enviará a cada trabajador para que sepan dónde se encuentran, qué deben cobrar y qué categoría tienen. En ese momento pueden aparecer más ‘sustos’ y reclamaciones.