Antonio Vadillo: “Ahora todos los partidos son finales”

Antonio Vadillo afronta con realismo el reto de visitar el Palau Blaugrana este sábado. El técnico del Illes Balears Palma Futsal reconoce la magnitud del desafío: “Quizás sea una de las canchas más difíciles que hay en nuestro deporte, contra un equipo como el Barça, muy fuerte en todas sus líneas”.

El entrenador avisa de que el equipo deberá mantener un nivel de concentración altísimo para tener opciones de puntuar: “Nos van a obligar a estar muy concentrados, a hacer un gran partido y a tener la capacidad de sufrimiento cuando el partido lo requiera”. Una de las claves, asegura, será intentar incomodar al rival desde la posesión: “Uno de nuestros principales objetivos será quitarles el balón para que no se encuentren cómodos, aunque evidentemente va a ser muy difícil”.

Vadillo valora el encuentro como una oportunidad importante dentro de un calendario cargado. “Necesitamos sumar puntos en la liga. Más allá del rival que tenemos enfrente, tenemos que dar nuestro máximo e intentar puntuar. La clasificación para la Copa de España está muy igualada y necesitamos hacerlo ya”, explica el técnico.

El preparador jerezano también pone en valor el esfuerzo del grupo, que apenas ha tenido descanso desde su regreso de Hungría. “Los jugadores están contentos porque no quieren entrenar, quieren jugar, pero necesitamos recuperar, entrenar y preparar, y no tenemos tiempo. Además, tenemos varios internacionales, lo que supone una carga añadida”. Aun así, subraya que esa acumulación de partidos es una buena señal: “Que sigamos teniendo este problema de calendario quiere decir que seguimos vivos en todas las competiciones”.

Vadillo repasa el camino recorrido en estos primeros meses de la temporada, marcados por el cansancio y la falta de continuidad en los entrenamientos. “Al principio de curso se necesita entrenar y asentar las bases, como en cualquier ámbito de la vida, y ahí no estábamos preparados para jugar cada tres días. Tuvimos varios traspiés ligueros y ahora vamos al límite”, reconoce.

Con todo, el técnico insiste en que el equipo ha dado un paso adelante en el último mes y que el margen de error es mínimo: “Todos los partidos para nosotros son finales: desde la liga regular, porque si nos dormimos no entraremos en la Copa, hasta la vuelta de octavos de Champions, la Copa del Rey o la Supercopa. A ver cómo salimos de esta vorágine, pero el equipo está bastante bien. Los primeros meses no estábamos preparados y hemos dejado escapar puntos que ahora necesitamos. No nos sobra nada”.