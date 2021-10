Es diputado de Vox en el Congreso y sobre todo es el padre de la última víctima de ETA, el guardia civil Diego Salvá, que murió asesinado por la banda terrorista junto a su compañero Diego Sáenz de Tejada el 30 de julio de 2009. Antonio Salvá (Palma, 1952) contempla estos días impotente en el Congreso de los Diputados cómo el Gobierno de Pedro Sánchez defiende a Bildu, con quien está negociando los presupuestos, a cambio de más concesiones como el acercamiento de presos etarras al País Vasco, su excarcelación o incluso los indultos.

P.-¿Cómo valora las palabras de Arnaldo Otegi sobre su supuesto arrepentimiento de los crímenes de ETA?

R.-No es ningún arrepentimiento, ha sido una tomadura de pelo. En ningún momento dijo la palabra arrepentimiento, ni arrepentido. Dijo otra cosa, habló del dolor causado y al poco tiempo de hacer estas declaraciones sacó el tema de los 200 presos de ETA que deben salir de la cárcel. Él mismo se autorretrata, caben muy pocos comentarios. Fue una estafa, una vez más. Lo que sí puedo decir es que ETA blanquea al PSOE, no el PSOE a ETA. Ahora ETA está en las instituciones donde va a emplazar su forma de ser y su ideario. Con Otegi no hay arrepentimiento, ni hay nada. Todo ha sido una escenificación y casualmente ha pasado ahora, cuando estamos discutiendo los Presupuestos Generales del Estado. Otegi ya ha dicho que los va a apoyar. Yo tengo la teoría de que en cinco años no habrá ningún preso de ETA en la cárcel.

P.-Ha dicho que ETA blanquea al PSOE.

R.-Así es y de esta manera justifica que el PSOE utilice los votos de Bildu en el Congreso para aprobar presupuestos y proyectos de ley. Hoy mismo [mañana de este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados] lo estoy viendo. El PSOE defiende a muerte a Bildu y Bildu al PSOE. Es un tema muy fuerte. El PSOE se apoya en los independentistas y en los herederos de ETA, que es lo mismo que si fuera ETA. Si bien es cierto que policialmente los de ETA perdieron, políticamente han ganado. Aquí no hay discusión.

P.-Como padre de la última víctima de ETA, ¿qué siente cuando Otegi dice que ha llegado el momento de vaciar las cárceles de terroristas?

R.-Una sensación de impotencia, de injusticia tremenda. Ya lo expliqué en el Congreso: el PSOE apoya a muerte a los de ETA. Es como si abrieran la tumba de mi hijo y el etarra de turno le pegara un tiro a los restos y luego uno del PSOE le escupiera encima. El PP no está exento de culpa.

P.-¿Dice que el PP tiene culpa?

R.-Ahora entiendo lo de la doctrina Bolinaga. A Bolinaga se le traspasa de la cárcel de León a San Sebastián sin saber el porqué. Se le hace un certificado médico de un proceso renal con metástasis y se le traslada en contra de la opinión del forense y del Colegio de Médicos de Madrid. También se le trasladó en contra de mi humilde opinión. Tengo la mala suerte de ser urólogo y de riñones entiendo un rato aunque parece que los del PP entienden muchísimo más que yo. Hace diez años los cánceres de riñón con metástasis eran mortales. El paciente se moría en muy poco tiempo. Hoy no, se ha avanzado mucho y tuvimos que ver durante dos años a Bolinaga recibiendo homenajes y paseando por San Sebastián. Lo más grave es que el PP hizo de ariete para la doctrina Bolinaga. La doctrina Bolinaga no es más que el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vascos y de allí a la calle, ya sea con certificados médicos o con lo que sea. ¿Por qué no se le examinó en la cárcel de León, me pregunto? Aquí es donde se pilla al Gobierno de Mariano Rajoy.

P.-¿Cree que hay negociaciones ocultas entre Pedro Sánchez y Otegi?

R.-Por supuesto que sí.

P.-¿Y qué siente al oír hablar de los posibles indultos?

R.-Una gran impotencia. Ya sé que Pedro Sánchez ha dicho no a los indultos pero el presidente del Gobierno ha mentido tantas veces que no nos fiamos de él ni un pelo. A Sánchez sólo le interesa la silla de la Moncloa y un mentiroso en la Moncloa es muy peligroso.

P.-¿Pedro Sánchez sacará adelante los presupuestos con el apoyo de Bildu?

R.-Lo hará a cambio de excarcelar etarras o de acercarlos al País Vasco. Sánchez es maquiavélico. Acerca los presos al País Vasco de forma lenta. Cada vez que logra el apoyo de Bildu, acerca a otro preso. Acerca presos sin prisa pero sin pausa.

P.-Otegi nunca ha condenado el terrorismo de ETA.

R.-¿Cómo lo va a condenar si es un etarra con todas las de la ley? No lo puede condenar nunca porque si lo condena, deja a los pies de los caballos a todos los presos y sus familiares. Los presos son los etarras que han hecho el trabajo sucio a los políticos de Bildu que tocan moqueta. Tocan moqueta gracias a aquellos que han asesinado, han extorsionado, han secuestrado y han torturado. Bildu ahora tiene que sacar a los presos de la cárcel como sea, si no habrá una rebelión de familiares de presos etarras contra los que tocan moqueta. Y aquí también está el PNV. El gran enemigo del PNV es Bildu. El PNV tiene mucho miedo a un pacto de Bildu con el PSOE. El PNV quiere los presos en el País Vasco para ponerse la medalla.

P.-El pasado mes de agosto Otegi dijo que ya era hora de vaciar las cárceles.

R.-Y no me extraña. Es una vergüenza que gente que tiene delitos de sangre esté en un cargo público. Nadie de la antigua Herri Batasuna o Bildu debería ocupar cargos públicos. Lo que deberían hacer es pedir perdón y esclarecer los 379 casos sin resolver.

P.-Un compañero suyo de partido ha dicho que los etarras condenados por terrorismo deben pudrirse en la cárcel. ¿Está de acuerdo?

R.-Claro. Deben pudrirse en la cárcel. Es gente que ha atentado contra la vida y la libertad.

P.-Como víctima de ETA, ¿se siente apoyado por la Administración?

R.-Me siento desamparado al 100 por 100 y creo que la inmensa mayoría de las víctimas se sienten desamparadas. Tampoco el PP nos arropa. Lo de Bolinaga fue una gran decepción y por esto entré en política, por verme totalmente desamparado. Desamparado por los partidos políticos, por la Audiencia Nacional, por el Ministerio del Interior… por todos. Yo soy urólogo, la vida me iba muy bien y no tengo ningún problema para vivir pero después de lo de Bolinaga decidí meterme en política y Jorge Campos me dio la oportunidad de entrar en Vox. Enseguida le dije que sí.