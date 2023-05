El alcalde socialista de Palma, José Hila, sólo permitirá el acceso al centro histórico a coches de cero emisiones y a 20 km/h, en caso de que reedite por tercera vez consecutiva la coalición de gobierno con sus socios independentistas de Més y Podemos en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

El primer edil quiere seguir poniendo el foco la próxima legislatura en el tráfico rodado en la zona centro de la capital balear, pese a que estas medidas castigan de forma severa a todo el pequeño comercio, ya que no van acompañadas de mejoras de la accesibilidad, ni de la construcción de nuevos aparcamientos, que tampoco prevé habilitar en los próximos años en la corona próxima al casco antiguo de Palma.

Según figura en el programa electoral del PSOE de Palma, el compromiso del actual gobierno municipal será declarar el centro de Palma «zona de bajas emisiones para protegerlo, pacificar más el tráfico y recuperar más espacio público del centro histórico. La velocidad máxima en todos estos ámbitos será de máximo 20 km/h, tendrán preferencia los peatones, las bicicletas y VMP, el transporte público y los vehículos de cero emisiones».

Aunque en ocho años no ha creado ni una sola plaza de aparcamiento en ningún barrio de Palma, los que ahora promete construir no serán próximos a la zona centro, ya que como se especifica en la propuesta electoral socialista, «seguiremos mejorando la red de aparcamientos públicos, siempre desde el punto de vista del origen de desplazamiento y no de destino».

En materia de nuevos estacionamiento y después de eliminar esta legislatura más de 2.000 plazas de aparcamiento gratuitas en las calles de Palma, Hila apuesta por ampliar la zona de aparcamiento de pago extendiendo la ORA «en más barriadas, especialmente, las que ahora son fronterizas con zonas que ya la tienen, provocando disfunciones del sistema».

La apuesta por la mejora de la movilidad en una ciudad que el actual gobierno ha colapsado, convirtiendo los accesos en un atasco permanente, pasa por que los palmesanos usen a diario y para todo la bicicleta.

Sobre este particular, Hila plantea la implantación de medidas de todo tipo, que van desde la recuperación del denostado carril bici de las Avenidas, que quiere convertir en un «vial ciclista de alta capacidad»; la «expansión del eje ciclista de Ponent, hasta llegar más allá de la Policlínica»; del eje ciclista de Levante, incluidas las calles de Manacor y General Ricardo Ortega en su totalidad, y el de Sa Riera, «donde pasaremos el carril bici de Paseo Mallorca a la calzada evitando conflictos con los peatones». También incluye calle Aragón hasta Son Rullán, Verge de Lluc y Marratxí, creando ejes para ciclistas y peatones que conecten con el Camí Salard, Son Llàtzer y Son Ferriol.

Todo ello iría acompañado, adicionalmente, de modificaciones normativas y cambios de prioridad semafórica para facilitar que el tráfico de bicicletas sea más fluido y más seguro, «tanto para usuarios como peatones, evitando al máximo la convivencia entre estas dos modalidades de movilidad activa».