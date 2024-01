Aguirre admite que le ha pedido dos fichajes al club

Aguirre ha admitido hoy que le ha pedido dos fichajes al club «después de lo que ha pasado con Maffeo», aunque ha asegurado que no ha dado nombres «porque lo hice una vez en el Zaragoza y me salió mal». El técnico ha pedido un lateral derecho y un extremo y las opciones que están sobre la mesa son las de Nacho Vidal o Kiko Femenía para la primera posición y el serbio Radonjic para la segunda. Muriqi ha viajado con la expedición a Castellón, pero no jugará mañana ante el Villarreal. «Viene para estar con el grupo, pero aún es pronto para que entre», ha asegurado el entrenador mexicano.

«Vamos 24 a Villarreal y uno se quedará fuera», ha adelantado Aguirre, que ha admitido que posiblemente el afectado sea el propio Muriqi: «Ha hecho todo el entreno con el grupo y está mucho mejor, pero aún le falta». En cambio, Jaume Costa y Valjent están «al 100×100», ha asegurado el técnico, que sobre la ausencia de laterales derechos ha explicado que «no tengo ningún especialista en ese puesto para el partido de mañana. Sí, está Yuzún, del filial, pero no me atrevo a ponerlo de inicio. Estoy entre Antonio Sánchez, Llabrés y Amath». El elegido, con casi toda seguridad, será el mallorquín Antonio Sánchez, lo que dejará una vacante en el centro del campo que quizás pueda ocupar Sergi Darder.

Aguirre advirtió sobre la importancia del partido de mañana en Villarreal «porque vamos rezagados en la Liga». «Hemos sumado un punto sobre seis en lo que llevamos de año y eso es muy poco. Necesitamos más si no queremos tener apuros y a eso vamos a Villarreal. La Copa nos ilusiona mucho a todos, pero ahora mismo estoy centradísimo en la Liga».

Sobre el Villarreal, rival mañana del Mallorca, ha advertido que «tienen un talento individual impresionante y seguro que en su campo nos exigen muchísimo. Además su entrenador es extraordinario. Es cierto que ahora están en una mala racha, pero también nos pasó a nosotros, que estuvimos diez partidos sin ganar. Va a ser un partido muy complicado para nosotros».

En cuanto a su equipo, ha dicho que «creo que estamos mejorando y que nuestro rendimiento en defensa es bueno. Además, los números demuestran que llegamos más que el año pasado a la portería contraria, pero el problema es que no estamos certeros y eso es lo que nos está penalizando». En este sentido, alabó el buen estado de forma de Larin. «Se le ve más feliz. Los goles que ha marcado le han servido para quitarse la presión».

Los 24 jugadores que se ha llevado concentrados el Mallorca a Castellón son los siguientes: Rajković, Nastasić, Lato, Van der Heyden, Mascarell, Copete, Muriqi, Morlanes, Abdon, Sergi Darder, Jaume Costa, Samu Costa, Greif, Dani Rodríguez, Larin, Antonio Sánchez, Javi Llabrés, Raillo, Amath, Valjent, David López, Yuzún, Luna y Quevedo.

En cuanto a la alineación probable, sería la formada por Rajkovic, Antonio Sánchez, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder, Dani Rodríguez y Larin.