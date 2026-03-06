mallorca

Un accidente de tráfico provoca tres kilómetros de retenciones en la autopista de Andratx

El siniestro, un choque entre dos turismos, se ha producido a la altura del kilómetro 7

accidente autopista andratx
Retenciones en la autopista de Andratx. DGT

Un accidente entre dos vehículos ha causado, durante la mañana de este viernes, unos tres kilómetros de retenciones en la entrada a Palma por la autopista de Andratx.

El siniestro, un choque entre dos turismos, se ha producido a la altura del kilómetro 7 de la autopista Ma-1, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Aunque el accidente no ha sido grave, uno de los coches ha quedado detenido en el carril derecho en dirección a Palma, lo que ha obligado a cortar ese carril.

Como consecuencia, se están registrando retenciones de aproximadamente tres kilómetros que llegan hasta la zona de Portals.

