Se acabó el récord de Sergi Darder: 75 partidos consecutivos

Se acabó el fabuloso récord de Sergi Darder: 75 partidos consecutivos ha acumulado el centrocampista mallorquín, que el martes en Soria le echó el telón a una racha que arrancó el 27 de enero de 2024. Desde entonces no se había perdido ni un solo partido oficial. También estaba disponible para jugar ante el Numancia, pero Arrasate le dejó en el banquillo los 90 minutos, lo que le impidió seguir sumando.

El jugador de Artà se convierte de este modo en el quinto futbolista en la historia del Mallorca en acumular más partidos seguidos. Se ha quedado a uno solo de distancia del defensa Doro, que llegó a 76, a cinco del extremo mallorquín Bartolomé Bartolí, a once del delantero Pedro Jofre y a nada menos que 35 del indiscutible líder de esta clasificación, el fallecido defensa canario Victoriero, que desde el 11 de septiembre de 1966 hasta el 12 de octubre de 1969 llegó a acumular la fabulosa cifra de 110 apariciones oficiales con la camiseta bermellona.

Ha sido una lástima que Arrasate no le diera a Darder un par de minutitos en Soria y de esta forma se quebrara la racha, ya que da la impresión de que hubiera podido escalar mucho más en la lista de jugadores con más partidos, ya que Sergi entra siempre en los planes del entrenador, ya sea como titular -en la mayoría de ocasiones- o como suplente -en las menos-, no es futbolista proclive a ver tarjetas amarillas y tampoco se lesiona. De hecho, completó las 38 jornadas de la pasada temporada sin ningún tipo de problema.

Le toca ahora a Sergi volver a poner el contador a cero, comenzando por el partido que se disputará mañana en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, con el objetivo no sólo de volver a llegar a 75 partidos consecutivos, sino incluso de mejorar su marca.