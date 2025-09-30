Darder, el futbolista incansable: lleva 67 partidos seguidos con el Mallorca

Sergi Darder es el futbolista incansable: lleva 67 partidos seguidos con el Mallorca y no falta en las alineaciones, ya sea formando parte del equipo titular o como suplente, desde el 23 de octubre de 2023, por lo que pronto, si no media lesión o sanción, va a cumplir dos años de presencia ininterrumpida. Incluso así está aún muy lejos del récord absoluto de la historia del club, en posesión del defensa canario Victoriero, que jugó de manera consecutiva 110 encuentros desde el 11 de septiembre de 1966 hasta el 12 de octubre de 1969.

Darder no está ausente de las alineaciones del Mallorca, ya sea como titular o como suplente, desde el 28 de octubre de 2023, cuando por lesión no pudo jugar el partido ante el Getafe en Son Moix que acabó con empate a cero. Reapareció en la siguiente jornada en el Benito Villamarín ante el Betis sustituyendo tras el descanso a Martin Valjent. Desde entonces ha participado en todos y cada uno de los encuentros oficiales que ha disputado su equipo en Liga, Copa y Supercopa. Ni las lesiones, ni las tarjetas ni las decisiones técnicas han conseguido apartarle de las actas arbitrales.

De momento, además, su registro es único en el Siglo XXI, ya que ningún futbolista del Mallorca ha acumulado tantos partidos seguidos en el tercer milenio. De hecho, en los tiempos contemporáneos quien más se le ha acercado es el mallorquín Paco Soler, que llegó a 58 partidos consecutivos, pero acabó poniendo fin a su racha en la temporada 96-97. Darder, que cumple su tercera temporada en el equipo, es indiscutible para Arrasate y además consiguió completar el curso anterior sin llegar a las cinco tarjetas, por lo que está claro que, salvo lesión, está en condiciones de seguir mejorando sus estadísticas.

Los futbolistas «Duracell» del Mallorca