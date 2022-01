Abdón continuará en el Mallorca hasta el final de temporada. El delantero de Artà era uno de los candidatos a salir cedidos en el mercado de invierno, pero su buen trabajo le ha garantizado un puesto en la plantilla. Ahora quienes tienen más números para abandonarla son Mboula o Hoppe porque la idea es hacer sitio para un extremo en este mercado invernal.

Abdón tenía ofertas de varios equipos de Segunda División, como el Sporting de Gijón o el Valladolid, pero desde el primer momento su intención era quedarse en el Mallorca, con el que renovó contrato el pasado curso. Su reciente gol ante el Espanyol en los octavos de final de la Copa del Rey ha hecho realidad sus deseos y podrá seguir compitiendo por un puesto en el once inicial en una temporada en la que se ha estrenado como goleador en Primera División tras marcar el gol de su equipo en el estadio de Vallecas ante el Rayo.

El Mallorca sigue a la búsqueda de un delantero con el que completar su ataque y ya se ve la cercanía del cierre de mercado, previsto para el 31 de enero a las doce de la noche, sin que se haya solucionado la que es la posición más delicada del equipo.

El madrileño Borja Bastón y el italiano Simone Zaza, además de un tercer delantero cuyo identidad no se ha dado a conocer, pero del que se sabe que es extranjero, son los jugadores que han llegado al final del casting. Borja Bastón, que ha hecho una gran temporada en el Oviedo, es el más asequible, con una cláusula de rescisión que ronda el millón de euros, pero es la última de las soluciones porque el objetivo es traer a un atacante de mejor cartel.

El italiano Simone Zaza es de los que mejor colocados están, pero además del Mallorca hay otros clubes que lo quieren y el problema es su salario. Zaza tiene 30 años y ya conoce la Liga española a raíz de su paso por el Valencia. Lleva sólo 99 minutos repartidos en siete partidos esta temporada, pero en el curso pasado acreditó seis goles en la Serie A italiana. El Mallorca no es su único pretendiente. También le quieren el Cádiz y el Venezia.

Zaza responde al prototipo de delantero centro rematador que ha pedido el entrenador Luis García Plaza y sus números en el Valencia, con el que marcó 19 goles en una temporada y media, no fueron en absoluto malos. Ha estado lesionado, pero ya se encuentra recuperado y el pasado 16 de diciembre jugó los 90 minutos en el partido de Copa ante la Sampdoria. Va a salir del Torino en este mes de enero porque no entra en los planes del club y es una buena oportunidad de mercado porque además no va a ser necesario hacerse cargo más que de una pequeña parte de su ficha.