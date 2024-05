Ábalos dice que no le consta ningún contacto de Koldo con Begoña Gómez: «Ni creo que se atreviera»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha declarado este viernes, en la comisión del Parlament balear sobre la compra de mascarillas, que no le consta que su ex asesor Koldo García tuviera «ningún contacto» con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

«A mí no me consta ningún contacto de Koldo con la esposa del presidente, ni creo que se atreviera. Sinceramente, no tuvo nunca ese contacto, ni esa relación, ni esa confianza», ha apuntado, en respuesta a preguntas de la diputada de Vox, Patricia de las Heras.

La pregunta de la representante de Vox era al hilo del volcado de un teléfono del empresario Víctor de Aldama, a quien se ha vinculado con Begoña Gómez. Como ya hizo en el Senado, Ábalos ha indicado en Palma que de todos los investigados sólo conoce (aparte de a García) a Aldama, por haber trabajado con Air Europa, aunque no conoce «la naturaleza jurídica» de su relación laboral.

El momento más bronco de la comparecencia se ha vivido precisamente en este turno de la diputada de Vox, cuando ha mencionado el episodio del aterrizaje en Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

«¿Usted me ha escuchado en el Senado? Lo digo por no cansar tampoco a nadie más», ha respondido Ábalos a la pregunta de cuál fue el papel de Aldama en el aeropuerto aquella noche. A esto, De las Heras ha recordado otra comparecencia del ministro en la que ella estuvo como diputada en el Congreso: «Yo misma le hice esta pregunta también y cuando hablamos de las 40 maletas usted reconoció su existencia y ahora la está negando».

Con esto, la diputada le ha preguntado si «mintió entonces o si miente hoy». «Los que han mentido seguramente son aquellos que han circulado el bulo de las 40 maletas», ha contestado el exministro, que a continuación ha preguntado a De las Heras si «está enterada» de que los tribunales archivaron las demandas de su partido. «Usted sigue siendo de Vox, ¿no?», deslizaba.

«Aquí las preguntas las hago yo, no usted», le ha espetado De las Heras. La presidenta de la Comisión, María José Verdú, ha intervenido para pedir a ambos que no hablaran a la vez.

Al interrogatorio de Vox, Ábalos también se ha desmarcado del chat de Aldama con unos trabajadores, donde hablaban de gastarse el dinero en «putas» y de que «el ministro dará el OK». El compareciente ha comentado que las referencias le parecen «de una vulgaridad tremenda» pero se ha desvinculado de esas menciones: «Es que yo ni los conozco, a estos señores».

Ábalos también ha interpretado que cuando en las conversaciones intervenidas los investigados hablan del «súper jefe» no se referirían a él sino a otro (aunque no lo ha nombrado expresamente, Juan Carlos Cueto).

Crítica las comisiones de investigación

El ex ministro ha aprovechado sus intervenciones para cuestionar las comisiones de investigación parlamentarias sobre un caso que está todavía en tramitación judicial. Considera que se han hecho de forma «precipitada» y «paralela» y que no ofrecen a los afectados las mismas garantías procesales que el sistema de Justicia: «Lo de la presunción de inocencia se acabó. Hoy todo está condenado ya y da igual cómo se resuelva».

Además, Ábalos ha razonado que se está haciendo una «investigación prospectiva». «¿Estamos investigando a las personas o un hecho?», ha preguntado a los diputados.

En esta línea, el compareciente ha insistido en que no ve «ninguna trama», defendiendo que en el Ministerio «estaba muy satisfecho porque en un mercado donde no se conseguía material» ellos lo hicieron «antes que muchos, a mejor precio que otros y sin riesgo»: «Yo no me creo que eso respondiera a ninguna trama, desde luego no lo viví así».

El ex ministro ha reiterado lo desesperado y extraordinario de la situación en pleno estallido de la pandemia, contrastando su gestión con la de la Comunidad de Madrid, «que compró un avión que debe seguir volando aún, que no ha llegado a aterrizar y que pagó por adelantado». También ha dirigido críticas al Ayuntamiento de Madrid, que «recibió unas mascarillas que eran tan falsas que las regaló en las farmacias».

Lamenta la actitud espasmódica del PSOE

Por otro lado, Ábalos ha vuelto a expresar su malestar por cómo ha actuado el PSOE suspendiéndole de militancia, y reiterado que, a su juicio, no se ajusta a la normativa interna.

A las preguntas del diputado del PP José Luis Mateo, ha aclarado que al comunicarle su partido la decisión de apartarle, no le trasladaron que tuvieran sospechas sobre su implicación.

«Se me habló de la responsabilidad política, que era un tema muy escandaloso y que exigía una reacción del partido», ha indicado el que sigue siendo diputado del Congreso, ahora en el Grupo Mixto.

«Puedo entender un poco los nervios y todo, pero creo que hay otras formas», ha añadido, considerando que la dirección del PSOE «reaccionó con cierto apresuramiento, más bien espasmódico, sin valorar siquiera si eso iba a ser útil o no». En este sentido, cree que «tampoco sirvió de mucho».

«Puso un nivel de exigencia tremendamente alto, que en este caso pues se cobra a mi persona», ha lamentado, abundando en que se quiso «lanzar un mensaje a la sociedad de que el partido estas cosas las cortaba de raíz».