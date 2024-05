Ábalos asegura que no ofreció a Baleares el contrato de las mascarillas: «Me he enterado ahora»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado este viernes, durante la Comisión de Investigación que se celebra en el Parlament balear, haber ofrecido al Govern el contrato de compra de mascarillas con la empresa vinculada a su ex asesor Koldo García, Soluciones de Gestión. «Es más, de todo este tema me he enterado ahora, a raíz de todo este escándalo», ha enfatizado.

«Comparezco porque estoy obligado, pero con incomprensión porque con la contratación de Baleares no tengo nada que ver. No traigo nada, porque no tengo nada sobre el tema. Traigo los mismos papeles que en la comisión del Senado, que nada tiene que ver con Baleares. Fueron días de mucha intensidad, nos enfrentábamos a algo desconocido. Lo que había era mucho miedo, angustia, ansiedad y soledad, pero sinceramente, me cuesta decirles qué tengo que ver con la contratación de Baleares desde otra administración», ha reiterado.

El ex ministro socialista ha incidido en la misma línea de defensa: «Nunca tuve relación con el Gobierno balear para ofrecerle mascarillas. Del tema de Baleares me he enterado ahora, sí que sabía de Canarias y de Interior, porque recibió prestamos por parte del Ministerio, porque nadie garantizaba el material y lo tuvimos que garantizar».

Ábalos, en su comparecencia este viernes 24 de mayo ante la comisión que indaga en la adquisición en 2020 de 1,4 millones de mascarillas fake por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión vinculada a la trama del caso Koldo, se ha desvinculado del asunto por completo. «De Baleares no sabía nada ni tampoco tengo por qué. ¿Cómo me voy a preocupar por lo que compra Baleares?»

Ábalos ha repetido el guion de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, donde aseguró que no sabía «nada» del contrato con Baleares y que «no tenía ni idea mucho menos aún de que hubiera una partida defectuosa» o «de que hubiera por medio una reclamación» del Govern balear.

Si bien Ábalos ha venido defendiendo que desconocía los contratos realizados por el Ejecutivo de Francina Armengol, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sostiene que actuó como «intermediario» de la trama de su ex asesor para tratar de frenar el expediente administrativo iniciado por la Administración balear.

La supuesta intermediación de Ábalos para frenar este procedimiento de reclamación se habría producido, al parecer, tras la llegada del PP al Govern balear.

Según el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, el ex ministro de Transportes se reunió en enero con Koldo García en una marisquería de Madrid para abordar la reclamación de Baleares por el expediente de las mascarillas.

En un auto del pasado 7 de febrero, el juez señalaba al ex ministro como «intermediario» de la presunta trama, si bien hasta la fecha ni él, ni tampoco Armengol figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional.

Ábalos: «El juez transcribe lo que dice la UCO»

Sobre si frenó esa reclamación del expediente por las mascarillas defectuosas adquiridas por el Govern de Armengol, Ábalos se ha reafirmado en que «no sabía nada de la contratación ni conozco a nadie del Gobierno balear actual».

«Con la señora Prohens, una vez hablamos del tema de la vivienda en el Congreso, pero yo no tengo relación con nadie».

Y sobre por qué lo señala el juez, Ábalos ha precisado que «el juez transcribe lo que dice la UCO, pero es muy contradictorio porque sitúa a un señor que no quiero molestar, un militante del PP que tendría que hablar con Alberto o Tellado. Pero en mi caso es clarísimo. ¿Con quién voy a mediar yo del actual Gobierno balear y que autoridad tengo yo para eso?».

Además, el ex ministro socialista se preguntó ¿por qué cuando una causa está judicializada para qué estas comisiones tan apresuradas?. Yo que llevo muchos años en política, se decía de esto no opinamos porque está sub iudice, pero hoy no, hoy ya estás condenado».