11-6. Remontada y partido de locura del Illes Balears

Son Moix se encendió para darle la vuelta a una situación complicada: tras dos jornadas sin ganar, llegados al minuto 25 perdiendo 3-4 y con Luan Muller expulsado. El vendaval ofensivo del Illes Balears Palma Futsal no dio opción al Noia Portus Apostoli. Auténtica locura para remontar un partido aupados por 2.500 aficionados que encendieron el infierno de Son Moix en una noche de lunes. Tres puntazos en el regreso al feudo del Illes Balears Palma Futsal tras 37 días de éxodo.

El partido entre el Illes Balears Palma Futsal y el Noia Portus Apostoli arrancaba con una doble ocasión de los visitantes, ambas resueltas por Luan Muller. Machado firmaba la primera ocasión del Illes Balears Palma Futsal. En una incorporación de Peixe, vio la amarilla por retrasar un saque de banda desplazando el balón. Altamirano estuvo a punto de anotar el 0-1 en uno contra uno ante Luan. El pívot visitante batió al portero local pero su disparo no iba entre los tres palos. Rivillos anotaba el primer gol del partido y el primer gol en Son Moix tras 37 días sin fútbol sala.

Hasta tres ocasiones tuvo el Illes Balears Palma Futsal para aumentar la ventaja en el marcador: Fabinho se topó con la defensa en un libre indirecto, Alisson vio como Peixe salvaba uno de sus disparos lejanos y, de nuevo, Fabinho no fue capaz de finalizar un ataque rápido. Y del posible 2-0 al 1-1 de Macedo. El internacional portugués empató el partido aprovechando un error de Ernesto.

El siguiente golpe volvería a ser noiés. David Pazos, tras un tuya-mía con Leozin, batía a Luan Muller y anotaba el 1-2. Dos minutos después del tanto visitante, Lucão superaba a su defensor en banda y devolvía el empate al marcador. La reacción noiesa no se hizo esperar: Rivillos cometía una falta dentro del área y David Pazos marcaba el 2-3 desde el punto de penalti. A tres minutos del final de la primera mitad, Fabinho con un espectacular derechazo volvía a colocar el empate en el luminoso. Con este sexto gol, concluía una eléctrica primera mitad.

La segunda mitad arrancaba de la peor de las maneras: el tercer árbitro expulsaba con roja directa a Luan Muller por una mano fuera del área. Dennis, el escogido para defender la portería del Illes Balears Palma Futsal. Noia sacó provecho de la superioridad numérica y volvió a colocarse por delante en el marcador a los cinco minutos de la segunda mitad.

Dos minutos más tarde y con el portero rival adelantado, Lin robaba en primera línea y asistía para que Lucão colocara el 4-4. Unos minutos más tarde, Dennis erraba un pase en mitad de pista que cazaría Macedo para anotar el quinto gol del Noia Portus Apostoli. La alegría duró poco en el banquillo visitante y el partido se volvió loco. Fabinho asistía con un derechazo a Machado para que empatara, de nuevo, el partido.

Y volvió a adelantarse el equipo de Antonio Vadillo. Ernesto, el cumpleañero, asumió el protagonismo del minuto 34. Primero, castigaba un error de concentración del rival y actualizaba el marcador (6-5). Y luego aumentaba la ventaja en el luminoso anotando el séptimo gol mallorquín.

Fabinho estuvo cerca de encontrar el octavo, pero Peixe lo evitó. David Palmas solicitó tiempo muerto para preparar el juego de cinco del Noia Portus Apostoli, pero no cambió la dinámica del encuentro. Deivão la colaba entre las piernas de Peixe (8-5) tras una gran asistencia de David Peña. Cuando parecía que Lin y Machado sentenciaban el encuentro con los respectivos noveno y décimo tantos, Douglas veía la roja por una entrada sobre David Peña. Y aún quedaban goles por ver. A escasos segundos del final, Mateus Maia subía el undécimo gol de Palma al marcador e Ismael maquillaba el resultado noiés con el sexto.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Machado, Mario Rivillos, Lin y Fabinho. También jugaron: Ernesto, Mateus Maia, Lucão, Charuto, Alisson y David Peña.

Noia Portus Apostoli: Peixe, Churrasco, David Pazos, Rubi y Biel. También jugaron: Ismael, Thierry, Altamirano, Montero, Leozin, Macedo y Douglas.

Goles: 1-0, Rivillos (min. 6); 1-1, Leozin (min. 9); 1-2, David Pazos (min. 10); 2-2, Lucão (min. 13); 2-3, David Pazos (min. 14); 3-3, Fabinho (min. 17); 3-4, Biel (min. 25); 4-4, Lucão (min. 27); 4-5, Macedo (min. 31); 5-5, Machado (min. 31); 6-5, Ernesto (min. 33); 7-5, Ernesto (min. 34); 8-5, Deivão (min. 39); 9-5, Lin (min. 39); 10-5, Machado (min. 39); 11-5, Mateus Maia (min.40); Ismael (min. 40).

Árbitros: Amonestaron con tarjeta amarilla a Rivillos, a Machado, a Antonio Vadillo y a Miquel Llansola, del Illes Balears Palma Futsal; y a Macedo, del Noia Portus Apostoli. Amonestaron con tarjeta roja a Luan Muller, del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 2500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 9 de la Primera División.