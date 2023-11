0-4. Hat trick de Abdón y primer gol de Larin

El Mallorca no tuvo ningún problema en superar el trámite de la primera eliminatoria de la Copa del Rey e imponerse 0-4 en Galicia al voluntarioso pero limitado equipo coruñés de Regional Preferente del Boiro, que aguantó de pie durante 25 minutos el empate a cero, pero que luego fue presa fácil para los de Javier Aguirre.

La goleada se inició en una dejada con la cabeza de Larin en el área, que Abdón aprovechó para driblar al portero y marcar a puerta vacía. Pocos minutos más tarde, el propio Abdón, al transformar un penalti cometido sobre Lato, marcó el 0-2, resultado con el que se llegó al descanso.

En el primer minuto de la reanudación, el canadiense Larin encontró por fin el premio a su trabajo con el 0-3, que significaba su primer gol con la camiseta del Mallorca. Una vez cumplido el objetivo, Aguirre no dudó en sustituirlo para reservarlo de cara al trascendental partido de Liga del próximo sábado en el campo del Betis.

Ya en la recta final, Abdón coronaría su gran tarde marcando el tercer gol de su cuenta particular y dejando así el mercador en un contundente 0-4, que no fue más abultado porque el equipo bajó el pie del acelerador a fin de no arriesgarse a alguna lesión.

El partido significó la primera titularidad para el jugador del filial Quintanilla, pero también tuvieron minutos el colombiano Luna, David López y el joven Pau Mascaró, así como también el meta eslovaco Dominik Greif, que se estrenó dejando la potería a cero en un partido en el que tuvo muy poco trabajo.

El Mallorca conocerá pronto a su siguiente adversario en la Copa del Rey porque la segunda eliminatoria está programada también antes de que finalice el año a partido único en el campo del equipo de menor categoría, por lo que con casi toda seguridad se evitará a un rival de Primera división.