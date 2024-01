Un zaragozano de 25 años inventa un móvil para mayores: «Se llama Maximiliana, como mi abuela»

Jorge Terreu ha inventado un móvil para mayores, que lo ha llamado Maximiliana, en honor a su abuela. Este joven de Zaragoza de 25 años, estaba estudiando en Lyon (Francia), cuando se le ocurrió una forma fácil de contactar con ella sin que se tuviera que preocupar de nada.

En poco menos de tres meses, desarrolló Maximiliana, un sencillísimo software que ha resultado ser todo un éxito entre los móviles adaptados a personas mayores. Tanto que el pasado año conseguió colarse en la lista Forbes de ’30 menores de 30′ más influyentes de España.

OKDIARIO conversa con este recién egresado ingeniero informático que ha consolidado en solo tres años Maximiliana, una empresa de dispositivos móviles pensado para personas mayores como su abuela, que cuenta con más de 1.200 clientes.

Su abuela, su inspiración

«Cuando estaba estudiando en Francia, lo tuve muy difícil para hablar con mi abuela, porque se tenían que coordinar mi madre o mi tía, para pasarme al teléfono con ella. Yo tengo una relación muy unida con mi abuela y quería hacer algo», nos cuenta.

Jorge hizo como todo el mundo. Se puso a buscar en internet una solución, pero su sorpresa fue que no encontró nada que le sirviera. «En ese momento me dije, me lanzo, y voy a desarrollar un móvil para ella, con el que pueda hablar sin problemas y que pueda controlar desde mi dispositivo».

En unos meses, le hizo llegar el invento a su abuela: «Lo desarrollé, aunque me costó más de lo que pensaba. Creía que lo iba a terminar en tres semanas, y me llevó tres meses. Cuando lo tuve, se lo envíe como regalo».

Pero al pasar un tiempo, tuvo una idea. Crear su propia empresa para dar solución a muchas personas que se encontraban en esta situación: «Se me iluminó una segunda bombilla, me dije, mi abuela no es la excepción, sino la normal. Hay mucha gente como Maximiliana, que tiene este problema: personas mayores que nunca han usado un móvil, que no ha tenido acceso a internet, y que algo así les puede venir muy bien».

El zaragozano confiesa que su abuela es un modelo de vida: «Para mí, mi abuela es ejemplo de humildad, honestidad y transparencia. En general, las personas mayores dicen lo que piensan, son muy naturales, no tienen fachada. Son directos, y eso es una cualidad de la que aprender. Yo con mi abuela, me he dado cuenta que una persona por mucho que no te de una lección hablada, te puede enseñar muchísimo. Sólo hay que observarles».

Cómo funciona el móvil Maximiliana para mayores

«Es muy fácil. En la pantalla, aparecen las caras de las personas que tienen grabadas en los contactos, que pueden ser ilimitados. Además, se pueden poner aplicaciones, como el marcador numérico. También para los más avanzados, podemos instalarles una red de mensajería, como WhatsApp. La navegación es muy sencilla. No tiene ningún ajuste, ni ningún menú», detalla.

De esta forma, en su oficina de Zaragoza, instalan el software que han inventado, a un dispositivo que una compañía de teléfonos les suministra.

Una empresa de capital joven

Jorge empezó la aventura de ser empresario con 22 años. Tres años después, cuenta con un equipo de 10 personas. Todos tienen una media de edad de 25 años: «Hemos crecido mucho en este tiempo. Nuestro proyecto es muy bonito, porque contrasta con la media de edad de nuestros clientes de Maximiliana. El usuario promedio tiene entre 84 y 85 años», sonríe. «Es una generación trabajando para otra generación».

Por eso, también han ideado unos premios al usuario más hablador de Maximiliana. El primer premio lo ha ganado Emilia, que habla dos horas cada día a través de su nuevo móvil.

Terreu, filósofo e ingeniero

Pese a su juventud, este ingeniero tiene reflexiones profundas sobre el problema de hoy en día: el ritmo acelerado en el que vivimos. Será que dedica muchas horas de su tiempo a conversar con personas mayores.

De ahí surgió también otra idea complementaria. Jorge tiene un programa de podcast en el que conversa con personas mayores: «Hablamos con ellos, y nos cuentan cómo ha sido su vida, qué han aprendido, dónde se han equivocado… Son conversaciones muy enriquecedoras, porque quien lo ve, aprende muchísimo».

Jorge está convencido de que «muchas veces no tenemos tiempo para pensar si realmente hacemos lo que queremos hacer, o nos estamos dejando arrastrar por la rutina, por las prisas… que nos lleva a visitar a una persona que quiero mucho, solo una vez al mes. Tenemos que superar una gran dificultad: pararnos, alejarnos de los móviles, de las cosas, y pensar realmente qué queremos hacer, y ¡hacerlo!».

Conchita, la community manager más mayor de España

Maximiliana cuenta con un valor incalculable. Su community manager, Conchita, tiene más de 80 años y miles de seguidores en redes sociales con las que promociona este móvil para mayores: «A través de ella, intentamos reflejar todo lo que se puede aprender de ellos, porque nuestra empresa busca también una labor social. Por cierto, Conchita prepara recetas de cocinas, sus croquetas tuvieron 200.000 reproducciones».

Maximiliana no solo un móvil de mayores: una filosofía de vida

Este ingeniero lo tiene claro. Llegará donde tenga que llegar. Nos reconoce que aspira a ser conocido en todo el mundo, porque su móvil soluciona una necesidad de nuestro día a día.

Pero con una condición: «Quiero hacer algo con lo que me sienta orgullo y contento. Mi ambición no es ganar mucho dinero, es tener la conciencia tranquila. Yo me voy a dormir por la noche, tranquilamente y sin ningún problema. Es lo principal y lo más complicado. Es evidente que cuanto más crezca el proyecto, a más personas puedes ayudar».