Vox denuncia que una joven con yihab sea la imagen de la Casa de la Mujer en Zaragoza: «Es aberrante»

Sorprendente representación del sexo femenino con el velo islámico la que han llevado a cabo la Casa de la Mujer en Zaragoza. Una generalidad que no ha pasado por alto Vox. Los de Abascal han denunciado esta ilustración expresando su «indignación» al considerar que dicha representación es «irresponsable» puesto que busca «diluir la identidad de la mujer aragonesa y subsumirla bajo símbolos que son intrínsecamente ajenos tanto a nuestra tradición, como a nuestros valores y a los principios irrenunciables de igualdad y libertad».

Según ha sostenido el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, «en un momento en que es fundamental defender con firmeza la libertad de la mujer frente a cualquier forma de sumisión o imposición, especialmente aquellas que provienen de culturas que no respetan la igualdad entre hombres y mujeres, resulta una hipocresía intolerable que desde una institución municipal se promueva una imagen que puede ser interpretada como un paso más hacia la islamización y la renuncia a nuestra propia cultura».

Así de contundente se mostraba el de Vox en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales de este miércoles, donde ha dirigido una pregunta a la consejera titular, Marian Orós (PP), si estaba conforme con esta imagen que figura en el cartel del programa de actividades para este pasado mayo y junio. Además le ha espetado si tenía previsto «rectificar» o «retirar» inmediatamente dicha imagen en la que aparece tapada la mujer con el yihab.

«La Casa de la Mujer debe ser, sin fisuras ni equidistancias, un bastión de los derechos y libertades de todas las mujeres zaragozanas, promoviendo una imagen de autonomía y respeto a nuestras tradiciones», ha añadido.

Por su parte, la consejera popular de Políticas Sociales, Marian Orós, ha tachado de «poco sentido» la denuncia de Vox. «Esta humilde campaña cuyo objetivo es promover la salud de las mujeres, y nada tiene que ver con el prototipo de imagen que tiene que representar el ideal de mujer zaragozana», ha añadido, defendiendo que la cartelería de la programación es más variada y recoge hasta 7 tipos más de mujeres. «Me parece correcto el cartel», ha defendido la consejera advirtiendo que no lo van a retirar desde el Ayuntamiento.

La IA sobre la yihab en Zaragoza

Vox ha denunciado esta imagen expresando su «indignación». El de Vox ha utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para tratar de demostrar que la denuncia de los de Abascal al respecto no era fruto de xenofobia.

Tras preguntar a la IA sobre el velo islámico, el concejal Armando Martínez, ha citado lo que la IA ha respondido: «El velo islámico no representa la mujer zaragozana en su conjunto. Zaragoza es una ciudad diversa y moderna y las mujeres que viven en ella tienen una amplia variedad de orígenes, creencias, culturas y estilo de vida. Diversidad de mujeres en Zaragoza, entre las mujeres zaragozanas hay cristianas, ateas, agnósticas, de otras religiones, y también musulmanas. Las mujeres musulmanas algunas eligen utilizar el velo islámico como parte de su identidad mientras que otras no la hacen. Es una decisión personal y religiosa».

El concejal de Vox ha continuado con esta original manera de evidenciar la «incoherencia»: «Asociar el velo con la mujer zaragozana sería una simplificación incorrecta y una generalización que ignora la enorme diversidad de la población femenina de la ciudad. Sería como decir que un sombrero cordobés representa todas las mujeres andaluzas. Es una prenda regional o cultural específica no un símbolo de todas las mujeres de esa área. En resumen, las mujeres zaragozanas no tienen fe musulmana, pueden llevar velo islámico, pero esto no justifica que les represente».

Por su parte, el PP ha considerado la pregunta formulada a la IA de «capciosa». «Lo que hace este cartel es plasmar la diversidad y, sobre todo, lo importante que es cuidar la salud especialmente en las mujeres que por su cultura, religión o edad, no son conscientes de la importancia que tiene cuidarse», ha sostenido la consejera.

«Nuestro objetivo no es mostrar el ideal de mujer zaragozana, sino mostrar la diversidad de las mujeres», ha añadido expresando que la mujer con velo lleva incluyéndose desde el año 2020 en la cartelería.