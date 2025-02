Sanidad destapa que la ONG Apip Acam da comida en mal estado a mujeres y niños inmigrantes en Jaca

La consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón destapa nuevo escándalo que vuelve a salpicar, en menos de un mes, a la ONG Apip Acam por la forma en que trata a los inmigrantes ilegales que están a su cargo.

En esta ocasión, ha sido el departamento de Sanidad del Ejecutivo de Jorge Azcón el que ha sacado a la luz el trato vejatorio a mujeres y niños que se encuentran alojados en Jaca desde que fueran trasladados a Aragón hace dos semanas, donde estas personas estarían recibiendo comida en mal estado (productos mal congelados, temperaturas insuficientes o falta de registros).

Se trata del Hotel Mur, un establecimiento que ya en octubre del pasado año tuvo una orden cautelar de clausura por un brote de gastroenteritis y la incumplió. Según ha informado el Gobierno de Aragón desde la consejería de Sanidad, este hotel «presenta graves deficiencias que la inspección realizada emplaza a corregir de forma inmediata», por lo que Salud Pública ha procedido a abrir un expediente sancionador.

Esta decisión la han tomado tras constatar en recientes inspecciones al Hotel Mur que «el establecimiento presenta múltiples deficiencias higiénico-sanitarias que deben ser corregidas de primera urgente».

El departamento de Sanidad, realizó la primera inspección la semana pasada, y este lunes ha procedido a ejecutar la segunda, donde ha podido comprobar que no se habían adoptado medidas correctoras. De hecho, según aseguran desde el Gobierno de Aragón a OKDIARIO, se han detectado nuevas deficiencias, «como la existencia de comida preparada en mal estado».

Así mismo, destacan la presencia de trabajadores que carecen del obligado carnet de manipulador de alimentos, comida preparada en mal estado, productos mal congelados, temperaturas insuficientes o falta de registros y de muestras testigo de los productos servidos.

Ante este escándalo, el Departamento de Sanidad dirigido por José Luis Bancalero, ha solicitado oficialmente al delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que de «inmediato» busque y habilite un recurso alternativo «a la mayor brevedad y con la menor afección para las personas atendidas».

En total se trata de 16 mujeres inmigrantes llegadas desde Canarias hace dos semanas, siete de ellas con hijos menores, que fueron trasladas desde las islas por el Gobierno central a través de la entidad contratada, Apip Acam.

Según explican desde el Gobierno de Aragón, el objetivo es asegurar que estas personas «permanezcan en condiciones que garanticen su dignidad y su salud, o que no supongan ningún riesgo añadido al de su vulnerabilidad».

Según informan desde el Gobierno de Aragón, el Hotel Mur cuenta con antecedentes por hechos similares. «En octubre pasado, recibió una orden cautelar de clausura por dos meses a raíz de un brote de gastroenteritis aguda y, posteriormente, fue sancionado con 12.000 euros por incumplirla. A este expediente se suma otro con sanción de 6.000 euros por las deficiencias sanitarias detectadas entonces», explican.

Este grupo de inmigrantes pernocta y está alojado en otro establecimiento hotelero de la capital jacetana, que también presenta algunas deficiencias que debe corregir, señalan desde el Ejecutivo de Azcón.

Más escándalos de Apip Acam

Este escándalo de Jaca se produce a menos de un mes de que OKDIARIO destapara el timo de la ONG Apip Acam engañando a inmigrantes ilegales hacinados en el Hotel París de Zaragoza y en otros establecimientos de la ciudad, al prometerles obtener su permiso de residencia y papeles.

En pasado 8 de enero, casi un centenar de inmigrantes ilegales (la mayoría procedentes de Mali) se manifestaron a las puertas de dicho hotel con pancartas en las que se podían leer «¡ESTAMOS CANSADOS AQUÍ!», «NO APIP ACAM». Una situación que, según aseguraron, afectaría a unos 200 jóvenes inmigrantes ilegales en total en la ciudad.

Además aseguraron a los micrófonos de OKDIARIO que se sentían «engañados por la asociación», porque llevaban casi un año, «sólo comiendo y durmiendo» como «animales».

«Apip Acam muy mal. Queremos trabajar. Nuestras familias están en nuestro país, pero no podemos porque no tenemos papeles. La fundación Apip Acam no nos gusta, no soluciona el problema del trabajo». También denunciaban la ONG no les enseña el idioma bien (pese a que es uno de los planes formativos que anuncian) y que tampoco estudian: «Si hablásemos español sería más fácil».

Desde que saltó la noticia, la web de la ONG Apip Acam ha dejado de estar operativa. Además, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, puso de manifiesto a las puertas de dicho Hotel París, ubicado en pleno centro de Zaragoza, que este tipo de ONGs traficaban con inmigrantes sólo como negocio.

Aragón y la inmigración ilegal

Además de estos dos hechos que afectan directamente a la ONG Apip Acam, en el último mes se han sucedido otros incidentes relacionados con la gestión de la inmigración ilegal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que han sido denunciados tanto por el PP como Vox en Aragón, pese a que, de momento, ambos partidos no han estrechado posturas en esta materia, que hizo disolver el acuerdo de Gobierno.

A finales de enero, según publicó The Objetive, el Gobierno de España llevaba utilizando en secreto los aviones del Ejército para trasladar en varias ocasiones a inmigrantes ilegales de Canarias a la península al menos desde diciembre, y entre los lugares en los que habrían aterrizado sería Zaragoza. Un hecho que tuvo tenido constancia el presidente de Aragón, Jorge Azcón, por los medios de comunicación.

Por su parte, el líder de Vox y ex vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, insistió en detener «las políticas de puertas abiertas» y pidió a Azcón que «actúe».

Además, el Gobierno de Aragón alertó el pasado 22 de enero que los centros de menas en la comunidad están saturados al llegar «249 menores más de los esperado», según afirmaron desde la consejería de Bienestar y Familia.

«Desde enero a diciembre de 2024, han llegado a las puertas de los centros de menores y comisarías de Policía hasta 233 personas que se han declarado menores de edad y otros 16 en lo que llevamos de 2025, que han accedido al sistema de protección de menores. Recordamos que es la Comunidad Autónoma quien debe asumir la tutela de estas personas», informó a los medios la consejera Carmen Susín.