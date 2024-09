El PP critica el traslado de 110 inmigrantes a Mora de Rubielos: «Aquí no hay trabajo ni vivienda»

Un 10% de la población de Mora de Rubielos (Teruel) será a partir de ahora originaria de Mali. Esta pequeña localidad de algo más de 1.500 habitantes, a una sólo hora conduciendo en coche de Valencia, está próxima a dos pistas de esquí y vive exclusivamente del turismo. Enmarcado en plena Sierra de Gúdar Javalambre, está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Y en verano triplica su población, muchos de ellos son valencianos que tienen instalada aquí su segunda residencia.

En este contexto, el portavoz del PP en Mora de Rubielos, Felipe Perales, critica que «aquí no hay trabajo ni vivienda», sosteniendo que este pueblo es «turístico» y «no hay trabajo para el campo», explica a OKDIARIO.

Perales señala a la ONG Accem, encargada del traslado de estos 110 inmigrantes recalados en Canarias, que, desde el pasado martes se alojan en el Hotel Mora. El portavoz critica que la ONG no ha estudiado previamente las condiciones del municipio. «Mora de Rubielos no es el sitio más adecuado para realizar una inserción», opina, al considerar que estos inmigrantes son «francohablantes» y «el trabajo que se demanda en esta población está enfocado en el turismo de calidad». «En este pueblo no hay temporeros, no hay agricultura ni ganadería ni tampoco acceso a la vivienda para inserción social», razona.

Mora de Rubielos: un paraíso turístico

Mora de Rubielos cuenta con 4 hoteles en el pueblo, incluido el Hotel Mora, propiedad del Grupo Gargallo, además de muchas casas rurales vacacionales. Salvo el Hotel Mora, el resto son propiedad de vecinos del pueblo. Uno de ellos, es del alcalde, Hugo Arquímedes Ríos, quien reconoce a OKDIARIO que si hubiera sido él quien hubiera puesto a disposición su establecimiento «tendría que haberme ido del pueblo».

«A mí me llamó el director del Hotel Mora, para pedirme si podía reubicar varias reservas que tenía para el 14 de septiembre. Le dije que sí, y si estaba en overbooking, y fue en ese momento cuando me comentó que la cadena hotelera había llegado a un acuerdo con la fundación Accem para acoger a un centenar de inmigrantes», explica.

«Nadie se puso en contacto con el Ayuntamiento y hasta hoy, no ha habido contacto oficial con ningún representante de la Delegación del Gobierno», señala, quien contactó con la fundación para que le diera más explicaciones. Este martes, una comitiva encabezada por el Delegado, Fernando Beltrán, y el subdelegado de la provincia, Enrique Gómez, sí que se ha presentado en el pueblo, para visitar el hotel, «y darles la bienvenida».

Beltrán ha confirmado que todos «han solicitado asilo» y que les da «un estatus con sus derechos y obligaciones».

El Grupo Gargallo: cadena hotelera

Entre los hoteleros de la zona, se comenta que el Hotel Mora ha aprovechado los meses de baja temporada para seguir manteniendo ingresos hasta su inminente remodelación. Este imperio hotelero familiar que tiene su sede principal en Barcelona, está regentado actualmente por Xenia Gargallo, la nieta del fundador Miguel que sí era de Teruel, quien fundó una entidad para «la promoción de la cultura y antiguas costumbres».

Según confirman fuentes próximas, el de Mora de Rubielos sería el primer hotel que destinan para acoger inmigrantes ilegales y sería algo «puntual», si bien desde el grupo no han contestado a las preguntas de este diario.

El Grupo Gargallo tiene diecinueve hoteles en Barcelona, Graus, Huesca y Teruel, el único que se ha quedado desfasado en comparación con el resto de establecimientos, tras las reformas integrales que hay ido haciendo el grupo. Sin ir más lejos, recientemente la cadena reconvirtió por 12 millones de euros aproximadamente, el convento de las Dominicas de Albarracín en un hotel de cuatro estrellas.

110 inmigrantes varones a Mora Rubielos

Este martes llegaron a Mora de Rubielos 110 inmigrantes ilegales en varios autobuses, en medio de un cordón de seguridad de la Guardia Civil. El perfil de los inmigrantes llegados a Canarias refleja el patrón más común de estas olas migratorias. Son todo varones, en este caso mayores de edad, entre 25 y 45 años, provenientes de Mali, por lo que no hablan español. Según informó la ONG al portavoz popular, recibirán clases de español y formación durante su estancia.

Más seguridad y organigrama de la ONG

Sin embargo, Perales ha instado que se refuerce la presencia de los cuerpos de seguridad así como que la ONG dé explicaciones del organigrama que va a seguir en el periodo en que estén alojados estos inmigrantes, es decir, qué horarios van a llevar, si pueden deambular por la noche sin control.

Estas dos exigencias las ha presentado a modo de moción en el Ayuntamiento, a fin de que por medio de este procedimiento, se pueda instar al Delegado de Gobierno a que refuerce la seguridad. De momento, está a la espera de que se fije un día para el debate de dicha moción en el Consistorio, a cuyo alcalde solicitan que se retomen los plenos cada mes y no cada tres meses, como sucede en la actualidad.

De hecho, Perales ha sido felicitado por el presidente del PP en la provincia de Teruel, por haber conducido la situación vecinal al haber convocado de manera extraordinaria un asamblea ciudadana a finales de agosto a la que acudieron más de un centenar de paisanos moranos, para hacerse eco de las inquietudes y demandas sociales.

Vox y la opinión pública

Perales además se ha iniciado en política este legislatura, alcanzando la mayoría en el pueblo y dando un vuelco al resultado electoral después de 20 años. Sin embargo, el acuerdo alcanzado por el PAR y el PSOE evitó llegar a la alcaldía. En este sentido, explica sentirse molesto por las acusaciones de Vox al llamarlos «cómplices»: «Yo no soy cómplice. He dado la cara en todo el momento. Y la sigo dando».

Por otro lado, el portavoz del PAR en las Cortes, Alberto Izquierdo, ha criticado el alarmismo de Vox. Sin embargo, no hay que pasar por alto que fue precisamente el segundo teniente de alcalde del PAR, Rafael Vicente, quien dimitió por la llegada de este cuantioso grupo de inmigrantes ilegales por no estar de acuerdo.

Además, un hecho que la manifestación no autorizada por la Delegación del Gobierno convocada por Vox, pese a no haber alcanzado representación en las anteriores elecciones, iba a movilizar a un cuantioso número de vecinos. Al fin y al cabo, ha sido este partido encabezado por el presidente provincial y líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha movilizado a la opinión pública.

El porcentaje que representa los inmigrantes ilegales de Mali en el pueblo es del 10% de la población. La indignación en el pueblo ha sido fuerte, hasta el punto que deforma anónima apareció en la mañana del pasado domingo una pancarta en un puente del pueblo que decía: «DEPORTACIÓN». Así mismo, este lunes trascendió que el hotel donde se alojan había recibido una llamada anónima amenazante, en la que presuntamente dijo «ojalá ardáis todos».

Según explica un vecino trabajador en hostelería a OKDIARIO, «Aquí no estamos en contra de la inmigración porque sí, pero queremos saber quiénes son. Estamos continuamente escuchando sucesos en los medios de comunicación».