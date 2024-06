La plaza de toros de Teruel desmiente tener sustituto para Morante: «Lo esperamos, tiene nuestro apoyo»

Este 2024, la Feria del Ángel de Teruel le sabe diferente a Carlos Sánchez, conocido en el mundo del toro como Zapaterito, que debuta como empresario de esta plaza de toros, con su empresa PatyCar Eventos, cuando cumple 30 años de alternativa.

Carlos Sánchez Zapaterito es el único matador de toros de la historia de la ciudad de Teruel. En las últimas décadas, ha sido empresario en decenas de plazas de toda España. Un mundo que conoce al dedillo, que le hace defender el lema «Sin toros no hay fiesta». Este martes, OKDIARIO conversa con él a raíz de la intrigante situación que la baja del diestro José Antonio Morante de la Puebla ha dejado en las próximas ferias del país.

Tingnan ang post na ito sa Instagram Isang post na ibinahagi ni Plaza de Toros de Teruel (@plazadetorosteruel)

La incógnita de Morante de la Puebla

¿Y si Morante de la Puebla no puede estar en Teruel? Esta es la gran incógnita a estas horas en los mentideros taurinos. Una duda razonable si se tiene en cuenta que al inicio de este mes de junio, el maestro sevillano abandonaba los toros por prescripción médica a causa de una depresión. Hay que recordar que el año pasado, Morante regresaba a Teruel después de 22 años de ausencia y que este año volvía a estar acartelado.

«A nosotros no se nos ha comunicado nada. Nosotros lo esperamos, tiene nuestro apoyo. Lógicamente, dada la circunstancia, estamos en conversaciones con otros toreros», ha señalado.

Zapaterito desmiente, pese a lo que han afirmado otros medios, que Borja Jiménez sea el hombre elegido para la sustitución. «Los empresarios siempre hemos mirado a San Isidro, a la feria más importante del mundo y hemos valorado a sus triunfadores. Este año, han hecho faenas importantes Borja Jiménez, Talavante, Juan Ortega… En fin, que no está nada decidido, sobre todo, porque Morante sigue en el cartel y no ha presentado su baja», explica a OKDIARIO.

La media de edad de los diestros acartelados en esta feria de toros de Teruel 2024, deja entrever el gusto de Zapaterito por el toreo de «poso», al rondar todos los matadores curiosamente la media de los 40 años. Una edad que contrasta con los demás atletas en otras disciplinas, pero que en el caso de los toreros es signo de «saber hacer».

«Yo recuerdo cuando estaba toreando y los carteles de peso eran protagonizados por toreros veteranos, como Antoñete, Curro Romero, toreros que blincaban los 50 e incluso 60 años. Por ponerte un ejemplo, la faena de José María Manzanares este año en Madrid, con 20 años no la hubiera sacado, porque era un toro que no decía nada y, sin embargo, el supo darlo todo», señala.

Eso sí, también habrá espacio para la cantera del toreo, con seña aragonesa. Nos referimos a la tarde del próximo miércoles 3 de julio, en la que torearán los novilleros Jorge Mallén, Arturo Cartagena y Juan A. Torrijos. Así como de una corrida de rejones.

Sánchez Vara y las ganaderías duras

Es evidente que esta feria está configurada para ofrecer lo que otras ya no dan. Lo que la convierte en un serial a tener en cuenta en el panorama nacional, y más ahora que Renfe ha preparado en un dispositivo especial para facilitar la movilidad durante los días de las Fiestas del Ángel, con más de 5.000 plazas adicionales.

En este sentido, cobra especial relevancia la tarde torista con ejemplares de Saltillo «extra duros», como los califica Zapaterito, y donde sobre sale Sánchez Vara, el torero que apodera. «El torero que más toros de ganaderías extra duras mata al año», defiende, «Sánchez Vara se le quiere en Francia y se le respeta. Es un gran torero».

El cartel de la tarde del sábado, lo completará el gaditano Octavio Chacón y el jinense Alberto Lamelas, dos toreros bregados también en exigentes lides, gracias a los cuales se mantiene viva la llama de la tauromaquia antigua.

Oda a los festejos populares en Teruel

En esta feria de toros de 2024, Teruel ofrecerá al aficionado una programación singular al resto de España, en la que queda manifiesta una simbiosis clara entre la vanguardia y la tradición, que describe el sentido popular de la feria. Una feria que mantiene el gusto por estos festejos, pero a los que les da el aliciente de lo novedoso.

Tingnan ang post na ito sa Instagram Isang post na ibinahagi ni Plaza de Toros de Teruel (@plazadetorosteruel)

«La provincia de Teruel es la que más festejos populares celebra en Aragón. Sin éstos, Teruel se muere. Sólo hay que ver cuando se celebra en un pueblo el toro en bolado o ensogado. En ese momento, el pueblo está lleno de gente, cuando acaba el festejo, ya no hay nadie», señala a OKDIARIO.

En este sentido destaca un espectáculo traído de Estados Unidos, casi inédito en España (sólo se ha celebrado en la provincia de Castellón), que consiste en un emocionante pique entre los participantes, al tener que competir por realizar el máximo número de piruetas y saltos al novillo, en un plazo de un minuto y sin acudir a la barrera. «Este festejo proviene de la traición del rodeo en Estados Unidos, donde allá lo hacen con toros mexicanos», explica. La dirección de este espectáculo, correrá a cargo de un experto estadounidense.

Además, en Teruel se vuelve a celebrar este 2024 la II edición de la Supercopa Toros en España, un exigente certamen de recortadores, en el que han de demostrar ser doctos ante toros y vacas, dado que «el vencedor debe enfrentarse tanto a animales cerriles como a las reses de corro», explica. «Esto es muy difícil porque no es frecuente que los recortadores estén preparados para ambas modalidades», añade.

¡Sí al Popeye torero en Teruel en 2024!

Uno de los eventos más queridos de la afición en Teruel es el Popeye torero. Un espectáculo cómico que despierta en los fervientes sectores antitaurinos gran polémica, intentando año tras año prohibir su celebración.

«Hay muchos tontos en el mundo, y en esta vida hay que ser coherentes. Este espectáculo es completamente legal y estas personas ejercen su trabajo. Si no se celebran tantos números de este espectáculo en España no es porque produzca rechazo, sino porque sencillamente no es rentable. Este espectáculo es deficitario para la empresa, debido a la carga burocrática», explica.

«No puedo comprender por qué un espectáculo cómico como éste está catalogado como espectáculo mayor, es decir, como una novillada, lo que conlleva a que los gastos sean enormes, mientras que las entradas lógicamente son a precios populares. Es decir, si una novillada se puede cobrar a 20 euros la entrada, en este festejo se cobran a 10 euros. Este es el verdadero motivo por el cual el Popeye torero no es tan común como antes. Si se cambiara la burocracia a la de los años 80 o 90, estos festejos sería frecuentes en las plazas», razona. «Ahora bien, en Teruel se van a seguir celebrando. Es tradición y yo también lo voy a mantener», añade.

Feria de toros Teruel 2024: cartel

El cartel taurino para la Feria del Ángel de este 2024 quedaría así: