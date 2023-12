Oliver Bonnassies: «El siglo XX cambia todo para probar la existencia de Dios con la ciencia»

Oliver Bonnassies está de gira por España presentando, junto con la fundación Neos, su libro Dios. La Ciencia. Las pruebas. El albor de una revolución, coescrito por Michel-Yves.

OKDIARIO se ha reunido estas Navidades con Oliver Bonnassies en el Gran Hotel de Zaragoza, para conversar sobre la tesis que presenta el libro: la ciencia en el s. XX asevera la existencia de Dios, que se ha convertido en Francia en un best seller, donde se han vendido más de 250.000 ejemplares.

Bonnassies es ingeniero, teólogo y un exitoso empresario, fundador de Aleteia, uno de los medios de católicos con más lectores en el mundo. Además y lo más importante, a sus 57 años, es padre de seis hijos y abuelo de cinco nietos.

Pregunta.– En Francia su libro, Oliver Bonnassies, ha sido un éxito de ventas. Ha suscitado gran polémica. ¿Dios interesa?

Respuesta.– Es una pregunta crucial porque todo el mundo en su vida se pregunta por la existencia de Dios. El problema es que pensamos que es un tema que no se puede decidir, porque hay gente creyente que es muy inteligente, y gente que no cree y también es inteligente.

Newton dijo: «Yo he podido llegar hasta donde he llegado porque estaba izado en los hombros de los gigantes precedentes».

Nosotros igual. Ha habido descubrimientos en los 100 últimos años que han tenido consecuencias enormes y cambian el paisaje por completo. Ahora se puede dar una respuesta a esta pregunta.

P.– Usted está en Zaragoza, la única ciudad del mundo en que la Virgen María visitó en carne mortal. Se venera por millones de peregrino del mundo el Pilar que dejó a Santiago. Sin embargo, si uno pone la televisión, abre la prensa, escucha a los políticos, va al médico, la presencia de Dios se diluye hasta no ser legítima como argumento…. ¿Cómo puede ser tan clara esta ruptura entre lo mediático y la realidad?

R.– Es una muy buena pregunta, porque además hay 2.400 apariciones marianas documentadas en todo el mundo. Si usted va a Lourdes, puede constatar que hay 7.500 expedientes de curaciones milagrosas que han sido constatadas. Si va al Líbano, hay un santo llamado San Charbel que ha hecho 29.349 milagros conocidos por los maronitas libaneses. Fui con mi esposa a Santa Teresa de Lisiux y tiene muchísimos milagros.

Y para los santos, hay más de 2.000 santos para la canonización y beatificación. Son cosas muy serias.

Es una cuestión terrible saber que Dios hace tantas cosas en el mundo y que los medios no quieren saber nada de ello.

P.– El hecho de que usted hable de un Dios católico en su libro, ¿lo prueban los milagros que hacen?

R.– En este libro, solo queremos ver hasta qué punto la ciencia puede demostrar la existencia de Dios. Nos referimos a este Dios católico porque lo miramos desde el punto de vista racional si todo esto se podría explicar sin la existencia de Dios.

En realidad los más grandes milagros han sucedido en el cristianismo, en la Iglesia católica. En nuestro libro solo hablamos de Fátima.

El milagro de Fátima

P.– ¿El caso de hablar de Fátima tiene que ver con la amenaza al comunismo que hoy se presenta en Europa y de forma evidente en España?

R.– No, no tiene nada que ver. Hemos elegido este milagro porque es algo curioso que tres niños de 10 años de edad, hubieran podido predecir con tres meses de antelación, la aparición mariana tal y como sucedió.

Este milagro además se produjo en una época en la que había prensa, fotógrafos, además en un país, Portugal, que tenía en aquel momento unos dirigentes muy hostiles contra la fe católica.

Queremos explicar si este es un hecho natural o sobrenatural. Desde la perspectiva del milagro, se explica genial. La cuestión es dilucidar si Dios existe o no. Pero si no existe, explicar lo que pasó en muy difícil. Podría ser una alucinación colectiva, un efecto cósmico, meterológico… Este acontecimiento tuvo lugar hace 106 años y nunca hasta ahora nadie ha podido dar ninguna explicación racional.

Oliver Bonnassies y los cinco hitos de la ciencia en su libro

P.– Curiosamente las 5 explicaciones científicas que cita en su libro y dan explicación a un Dios creador se dan en pleno materialismo del s. XX…

R.– El esquema clave de nuestro libro que aparece en la página inicial, nos señala que durante los cuatro siglos anteriores, las explicaciones científicas no tenían nada que ver con la existencia de Dios, y podríamos pensar que esto seguiría así, y que la ciencia podría explicarlo todo sin necesitar a Dios para nada, pero en realidad no ocurrió así.

A partir del cambio del s. XIX al XX, hubo varios descubrimientos que llevaron a dos conclusiones. La primera, que nuestro universo compuesto de tiempo, espacio y materia, tuvo un principio (el big bang). Lo segundo, que hay un ajuste prácticamente perfecto entre todas las constantes del universo, las leyes de la naturaleza.

Estos ajustes los encontramos a la vez en la cosmología, en la química, en la física y en la biología.

Por lo que si todo tuvo una causa, sabemos que fue exterior al universo. No es ni una causa temporal, ni espacial ni material, y que tiene un potencial de creación que lo puede absolutamente todo.

Esto plantea problemas enormes para los ateos porque no hay explicación para ellos. Buscan teorías muy complicadas, y no funcionan porque no consiguen demostrar nada. Todo el mundo entiende forzosamente que si hay un principio tiene que haber un creador y si hay ajusten tan perfectos, los ha tenido que hacer un ser muy inteligente.

P.– ¿Por qué las personas nos empeñamos en probar la no existencia de Dios en lugar de centrarnos en las muestras que nos hace con esos milagros? ¿Por qué tienen la fuerza argumentativa aquellos que construyen un muro en apartar a Dios en ser partícipe?

R.– Hay que entender que esta cuestión de la existencia de Dios lo hemos querido abordar desde un punto de vista racional, pero tiene mucho más que ver con algo emocional. Es algo que nos llega a las tripas, más profundo, y hay que entender que cada persona tiene su visión del mundo. Es muy difícil salirse de ella. Cambiar este tipo de creencias, no ocurre en cinco minutos.

Lo sé bien. Hasta los 20 años fui agnóstico, y pensaba que los creyentes eran personas con pensamientos irracionales. Sin embargo, un día, me regalaron un libro en el que pude leer las raciones racionales para creer en Dios. Estuve mucho tiempo intentando buscarle el fallo al libro, pero no lo encontré.

Así que yo pensaba que los creyentes eran irracionales, pude constatar que era al revés, que los creyentes eran los racionales. Es evidente si miramos al mundo real, lo que nos cuenta la ciencia, los milagros, es mucho más racional creer en la existencia de Dios que no creer.

Para resumir, a los 20 años tuve una gran sorpresa. Espero que esa gran sorpresa se la lleven todos los que lean este libro ahora.