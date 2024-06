El hijo de Giménez Abad: «Que Bildu sea un interlocutor directo del Gobierno me empujó a la política»

Borja Giménez Larraz debuta estas elecciones como político tras más de una década entre bambalinas, siendo asesor del PP en Bruselas. Por lo que, este domingo, Borja Giménez Larraz se disputa un lugar en la arena política como eurodiputado por Aragón, uno de los pocos candidatos dentro de los partidos con sello autóctono.

OKDIARIO conversa con este zaragozano en una entrevista íntima a fin de conocer las verdaderas razones que le ha llevado a dar un paso al frente. Lo hacemos en la plaza de San Juan de los Panetes, donde ETA explotó una furgoneta bomba en 1987.

Aquel día Borja sólo tenía cuatro años. Tiempo después sufriría en sus propias carnes las garras impías de la crueldad de un terrorista que le arrancó a su padre, el senador y presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad. Su hijo iba con él aquel domingo, dirección hacia la Romareda. Borja sólo tenía 17 años, pero pudo mirar a los ojos a quien después terminaría por sentar en el banquillo, Mikel Carrera Sarobe, alias Ata por asesinar a su padre con tres tiros por la espalda, condenado a 30 años de cárcel por la Audiencia Nacional.

Ahora Borja Giménez Larraz tiene 40 años. Habla sosegado, pausado, pero no olvida. Quiere una España diferente dentro de Europa, alejada del radicalismo del independentismo, cada vez más vigoroso gracias el proyecto político destructivo de Pedro Sánchez.

PREGUNTA.- Sé que le llamaron Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo para proponerle ser candidato como europarlamentario por Aragón, pero… ¿Cuánto ha influido en su decisión la foto de Pedro Sánchez junto a Mertxe Aizpurua? Aquella foto de la infamia que marca un punto de inflexión en la democracia…

RESPUESTA.- Ha influido el entorno que estamos viviendo en España. Cuando tu padre muere de estas circunstancias, y es asesinado por una organización terrorista, por defender un proyecto político, por defender los principios y valores sobre los que se sustenta la democracia… hay algo que te arrastra a implicarte más en política.

El hecho de que se esté blanqueando a Bildu, y que haya pasado a ser un interlocutor privilegiado del Gobierno, sin tan siquiera hacer el mínimo recorrido de condena al terrorismo, eso sí que me afecta de manera directa y me empuja a dar este paso a delante.

P.- Se dice en muchas ocasiones que Bildu es el brazo político de ETA, ¿usted así lo considera?

R.- Yo creo que son los herederos políticos de ETA, y que hay una realidad incontestable: no condenan el terrorismo. Es verdad que se han incorporado a las vías democráticas, que ya no matan, no asesinan, pero el problema es que siguen justificando todos esos años de terrorismo, y siguen homenajeando a los terroristas en las calles de Navarra y el País Vasco, y con actos de enaltecimiento.

Permanece además un discurso ultranacionalista y etnicista que choca con los estándares de la democracia española y también de la Unión Europea.

P.- Borja, usted ha vivido con miedo. ¿En este último tramo de democracia tiene miedo de volver a vivir con miedo?

R.- Los jóvenes deberían ser conscientes de que la democracia es muy frágil. Yo tengo 40 años, y me he tenido que montar en un coche en el que mi padre tuviese que mirar los bajos, y decirme que esperase a arrancar el motor. Esto se ha vivido aquí. En mi caso concreto, con funestas consecuencias, pero ha habido muchas personas afectadas por ese miedo que imprimía el terrorismo de ETA y nos ahogaba como sociedad.

Sí, cuando se observan discursos extremistas, radicales, ultranacionalistas, obviamente a uno siempre le generan esa tensión, ese miedo, de que pueda volver a rebrotar el germen de la violencia. Aunque no estamos en una situación de esas características, sí que es cierto que en Cataluña se detuvieron algunos CDR con materiales para hacer explosivos… Al final, cuando se tensa tanto la situación y, sobre todo, enmarcadas en ideologías tan radicales como éstas, tales circunstancias pueden suceder.

Hay que ser muy cuidadosos y trasladar la política a zonas más templadas. Podemos tener ideas diferentes, pero llevar las cosas a ese nivel de tensión es perjudicial.

Siempre he pensado que el nacionalismo es extremista por naturaleza. No entiende otra cosa que no sea lograr la independencia de su patria, no entiende puntos medios. Yo siempre he considerado que en España se ha logrado un acuerdo justo entre aquellos que pueden proponer una centralización del Estado y los independentistas, y ese es el estado autonómico. En esos grises nos deberíamos mover, donde todas las identidades se pueden sentir representadas. Aquí está enmarcado el proyecto del PP.

P.- Hay muchos españoles que han dejado de creer en la Unión Europea tras el caso Puigdemont en Waterloo… Tal vez no encuentran sentido ni a votar este domingo y ven inútil el voto en la Unión Europea.

R.- Precisamente es lo contrario. Si hubiéramos tenido un mejor sistema de cooperación judicial, si hubiese estado más integrado, si la euroorden hubiese estado más acotada, no se hubieran dado las circunstancias. Al final tenemos un Estado de derecho, unas leyes y nos regimos por ellas.

Con la situación actual se daban estas grietas en el sistema. La solución a esto pasa por una reforma en la euroorden que incluya los delitos en los que tiene que haber una entrega automática, como, por ejemplo, los delitos contra el orden constitucional o el de la sedición, aunque el Gobierno de Sánchez los haya eliminado. En esta vía tenemos que avanzar para que no se vuelvan a producir escándalos como el de Puigdemont, paseándose impunemente por Bruselas estos años.

P.- Lleva 10 años en Bruselas como asesor del PP… ¿Qué se decía en los corrillos de Bruselas? ¿Los eurodiputados tienen conciencia de que Sánchez es un tirano?

R.- Además de los indultos y la amnistía, llegan voces sobre la intromisión en el poder judicial y en las instituciones, ataques a los jueces y fiscales, a los medios de comunicación. Son muchas cuestiones. Empieza a ver un ruido en torno al Estado de derecho en España, que no genera nada positivo. Daña nuestra reputación, y se deriva de esa gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que está en una línea peligrosa no sólo para el Estado de derecho sino para los derechos fundamentales.

P.- En esas líneas peligrosas que comenta, está la insistencia del Gobierno de España en la derogación de la Ley de Memoria Democrática por parte de Aragón. Aragón contempla un plan de concordia en la dignificación de todas las víctimas, incluidas las del terrorismo y las víctimas de ETA, por ende. ¿Qué le parece que el Sánchez haya recurrido la derogación de la ley hasta en la ONU?

R.- En este asunto, hay una clara instrumentalización política. Yo tengo unos principios y valores democráticos profundos y, desde luego, mi prioridad es que el plan o la ley que se apruebe trate de llegar a todas sensibilidades en una sociedad como la española.

P.- Ha estado vinculado toda la vida a la política, pero es su primera vez como candidato. Ha recorrido en estas semanas Aragón, e imagino que mucha gente se habrá acercado a usted, ¿qué es lo que más le han repetido?

R.- Sobre todo mucho ánimo. Está siendo un placer recorrer todo Aragón y conocer también el partido más a fondo como candidato. Es una experiencia única poder trasladar nuestro proyecto para Europa. Estoy muy contento e ilusionado con la oportunidad.

P.- ¡Un poco de salseo para terminar! La candidata Ursula von der Leyen es muy discutida por muchos aspectos. Al mismo tiempo, Georgia Meloni está en el albero político con un protagonismo que mira de frente a Von der Leyen. ¿Qué le parecen ambas?

R.- Von der Leyen al frente de la Comisión ha hecho un buen trabajo, aunque sí que es verdad que hay cuestiones que son cuestionables, pero hay que entender que había comisarias que igual no se gestionaban directamente por el PP europeo.

Respecto a Giorgia Meloni, es la primera ministra de Italia, es la referencia del partido que está a la derecha del PP europeo, y yo creo que haría bien en aproximarse a posiciones proeuropeas y mostrar firme apoyo al proyecto.