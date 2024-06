Por qué no está en el BOE la Ley de Amnistía: la fecha en la que se publicará

La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados mediante una votación, pero por el momento hay que esperar a que esta nueva ley entre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y es que cada ley tiene un periodo de tiempo en el que se puede aprobar.

Esto no pasará con la Ley de Amnistía, ya que la propia norma deja claro que esta entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Por ello, desde el sector independentista creen que el Gobierno podría estar «dilatando» los tiempos y, además, consideran que se quiere «evitar» que la oleada de peticiones de amnistía coincida con fechas clave de la campaña electoral para las elecciones europeas, por lo que han pedido que se tramite ya.

El resultado de la ajustada votación, en la que eran necesarios 176 apoyos, ha sido 177 síes a la amnistía (se ausentó y no votó la diputada morada Martina Velarde) por parte de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 noes de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

La fecha prevista para su entrada al BOE

La previsión que se estima, apunta a que no se publicará antes de las elecciones europeas del 9 de junio. El Boletín de las Cortes suele tardar en torno a una semana en publicar las leyes y, unos días después, lo hace el Boletín del Estado.

Entre medias, el texto pasará por la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y después el Ministerio, que es quien gestiona directamente la firma del Rey. Una vez que se produce este paso, es el propio ministro quien envía el texto para su publicación en el BOE. Según el artículo 91 de la Constitución, Felipe VI tiene un plazo de quince días para hacer efectiva la sanción de las leyes.

Esto supone que para que la amnistía entre en el BOE, se dará un plazo de entre una semana y 10 días, lo que llevaría a la publicación en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio o un poco después.

Feijóo acusa a Sánchez de retrasarlo

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de demorar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de Amnistía que el Pleno del Congreso aprobó hace cuatro días por «miedo a los efectos» de una norma que, según ha dicho, es «ilegal». Además, se ha mostrado convencido de que la Unión Europea frenará esta norma y no dejará «pasar este atropello».

«Lo dijo ayer la presidenta Von der Leyen y os puedo asegurar que Europa va a estar al lado de la igualdad y del Estado de Derecho y, si no, al tiempo. Si no, al tiempo. Lo veremos claramente, que no se compra la Comisión Europea por siete votos en España», proclamó Feijóo en un mitin en Zaragoza ante 1.500 personas, según fuentes del PP.

El líder del PP también afirmó que, «sea legal o no» la actuación de la esposa de Sánchez, no tiene «un pase» porque «no es ético» ni «es estético». «Mancha la institución de los españoles, que es la Presidencia del Gobierno y, en consecuencia, la respuesta en las urnas es que no vamos a tragar con eso», ha advertido, para llamar a los ciudadanos a acudir a votar el próximo domingo en las europeas y mandar el mensaje de que no apoyan «estas corruptelas» como, a su juicio, sí que hacen los demás partidos.