García Campayo, experto en ‘mindfulness’: «No reírse es un claro síntoma de estrés, de pelea con la vida»

Javier García Campayo es una referencia internacional en el mundo del mindfulness. Este aragonés fundó hace una década el primer máster de mindfulness de lengua hispana en la Universidad de Zaragoza, que dirige. Así mismo, es el segundo investigador del mundo en esta disciplina.

Javier García Campayo, como catedrático en Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, lleva toda una vida dedicada al estudio de la mente humana y las técnicas de sanación. Este experto en la salud mental y física confiere a la risa un poder muy especial: «No reírse es un claro síntoma de estrés, de pelea con la vida».

Su último libro, Parar para vivir mejor: guía definitiva para liberarte de la ansiedad y del ruido mental, ha vuelto a ser un éxito de ventas. OKDIARIO conversa con Javier García Campayo en el Hotel Avenida de Zaragoza, el primer hotel slow en la ciudad.

A las puertas del otoño, pero teniendo todavía recientes las experiencias del verano, el doctor nos da una serie de consejos y técnicas para convertir la sensación placentera de las vacaciones en un estado de continuidad que nos haga vivir en el bienestar interior, sin caer en el síndrome posvacacional. Pues, como afirma Javier García Campayo en este libro, «nuestro destino no es vivir preocupados, en guardia o sin descanso, sino sentirnos tranquilos, felices y en plenitud».

Javier García Campayo: la mente humana

Según García Campayo, «la mente no está diseñada inicialmente para hablar todo el tiempo». «En este momento, lo hemos perdido, porque vivimos absolutamente atrapados, intentando controlar el mundo y queriendo que las cosas sean como nosotros queremos que sea. Esta es la primera causa del diálogo interno».

Y es ahí donde surge el estrés, que el doctor considera la «verdadera pandemia silenciosa del s. XXI» y lanza una advertencia: «Un estrés continuado nos puede desembocar en graves enfermedades». Además, como si fueran tres jinetes del apocalipsis, el estrés generalmente «suele desembocar primero en ansiedad y después en depresión».

‘Mindfulness’ y el silencio interior

¿El remedio? El doctor nos propone una serie de técnicas meditativas basadas «en la atención plena», lo que se conoce a día de hoy como mindfulness, a fin de lograr el «silencio interior»:»El silencio interno es la puerta a la espiritualidad. Cuando recuperamos el bienestar, aparece de una forma natural. La sensación de paz y bienestar que produce es increíble».

«Mindfulness es un estado de la mente, a través del entrenamiento de la atención plena, es decir, el ser consciente, el estar aquí y ahora», detalla. «Esto no estaba en la tradición de la psicología occidental. William James, uno de los padres de la psicología, dijo ‘cuando el hombre consiga lograr entrenar la atención, cambiará el mundo’, pero añadió, ‘no sabemos cómo hacerlo’. No fue hasta 1960-1970, cuando se añadieron las técnicas meditativas orientales».

«Esto nos lleva a disfrutar del presente, y en consecuencia a eliminar el ruido mental que nos causa malestar y estrés. El mindfulness se asocia a un gran grado de bienestar físico y psicológico».

«La clave es dedicarle al menos 5 o 10 minutos al día. Si eres capaz de parar, no necesitas hacer continuamente cosas. El estrés que nosotros mismos nos creamos es precisamente querer hacer y comprar continuamente cosas que no necesitamos», explica sonriendo.

Al respecto, Javier García Campayo nos hace una aclaración: «No tiene que ver con ninguna religión concreta. Lo puede practicar cualquier persona. De hecho, hay instituciones católicas que nos piden cursos adaptados. En el catolicismo, está la mística, la contemplación… Sin embargo, nos hemos ido apartando de ellas». Ahí está Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. «Pablo D’Ors, de quien soy amigo», añade.

La felicidad y la espiritualidad

«La felicidad consiste en disfrutar de los pequeños momentos de la vida», defiende. Ahora bien, ¿cuál es la piedra filosofal que nos lleva a disfrutar de esos pequeños momentos? O mejor, ¿cómo podemos ser capaces de experimentar en ellos la felicidad?

Según Javier García Campayo, «el componente espiritual es clave en el bienestar y la salud mental». «Tener un claro sentido de la vida es esencial para ser feliz», sostiene. De ahí, que lejos de lo que pueda pensarse en esta sociedad cada vez más materialista y alejada de la espiritualidad, según defiende este visionario en ciencias aplicadas a la medicina, «el gran futuro son las ciencias contemplativas aplicadas a la psicoterapia».

La meditación: medicina para el estrés

Por otro lado, conversamos con el doctor sobre la gran paradoja que existe en nuestro país. Mientras millones de personas vienen a España a disfrutar de nuestra forma de vivir, nuestra sociedad es una de las más medicadas en antidepresivos del mundo. ¿Es tal la presión de la industria farmacéutica?, le preguntamos.

«Muchas veces creemos que es así, pero en mi consulta te puedo asegurar que, cuando al paciente le hablo de otras terapias, me dice que no. La gente prefiere medicarse que meditar para evitar un esfuerzo interior. Yo les advierto que cuando dejen la medicación volverán a recaer, porque no ha ido a las causas, a las bases, y que valoren que hay otra forma de curarse», relata.

Autocompasión, aceptación, gratitud

«De la misma manera, aquellas personas que van de vacaciones y luego pierden su bienestar. En sí, da igual que vayas o no vayas de vacaciones, el éxito es lograr un bienestar que siempre te acompañe. Mucha gente va de vacaciones y no logra el relax, porque no se desconecta. En cambio, si tú entrenas en estas técnicas, lo que consigues es estar en el momento presente. Sólo así puedes disfrutar de dónde y cómo estás», añade. Así mismo, destaca que la gratitud está considerada «la práctica más potente en psicología».

Campayo expone que la autocompasión y la gratitud son «dos claves básicas del mindfulness»: «La aceptación está unida al bienestar, pero nuestra sociedad está basada en la no aceptación». «Tengo mi consulta llena de personas que se creyeron la frase ‘eres capaz de hacer cualquier cosa si te esfuerzas’. Yo matizaría con ‘si te esfuerzas tienes más probabilidades de alcanzar lo que quieres’. Y si no lo consigues, no pasa nada», señala.

García Campayo: «¡Ríe!»

La risa tiene poderes prodigiosos, y no reírse es un síntoma de que algo no va bien en nuestras vidas, advierte el doctor: «No reírse es un claro síntoma de estrés, de pelea con la vida».

«La ausencia de la risa sería un síntoma de estrés, de pelear con la vida. ¡La vida es maravillosa! En etología se dice que los niños se ríen cuando sienten que no hay peligro, que las cosas van bien. Ese sería el sentido de la risa. La gente que no se ríe, realmente valdría la pena que mirase cuál es la causa. Algo falla en su vida, en su funcionamiento, que no pueden conectar con esa alegría natural», concluye.