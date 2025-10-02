El feminismo rabia «contra el patriarcado» por el concierto provida del cura DJ en las fiestas del Pilar

El próximo viernes el padre Guilherme dará un concierto de música electrónica en Zaragoza. El reconocido DJ a nivel internacional dará el pistoletazo de salida de estas fiestas del Pilar. Un concierto gratis en el que se espera que multitud de jóvenes y familias inunden la plaza más grande Europa para escuchar a este artista apodado el cura DJ, a la vista del aluvión de suscripciones que el Ayuntamiento ha recibido para conocer al sacerdote.

Algo que no parece que sea un motivo suficiente para que Zaragoza reciba a este artista, según las feministas radicales, que consideran que este tipo de eventos musicales perpetúan «el patriarcado», como han defendido desde la Coordinadora de organizaciones feministas.

El concierto de este viernes será el culmen de una jornada dedicada al fomento de valores cristianos y que arrancará por la tarde, con un encuentro entre el sacerdote y jóvenes en el Auditorio de Zaragoza. La cita comenzará a las 17:30 horas, donde el sacerdote hablará sobre su proceso creativo y la convivencia entre la tradición y contemporaneidad en la música electrónica.

El acceso también es gratuito, pero requiere de invitación para acceder. Si en un primer momento se valoró la Sala Gálvez, con un aforo de 400 personas, la organización ha tenido que cambiar la ubicación a la Sala Mozart, la más grande debido a que el encuentro ha triplicado las expectativas y ya cuenta con más de 1.500 suscripciones.

Este es uno de los motivos que encuentran desde Vox para el «enfado» que ha mostrado la edil de ultraizquierda pro abortista Elena Tomás, de Zaragoza en Común (ZeC), que ha tildado el encuentro de «contrario a los derechos fundamentales» porque el protagonista es un sacerdote y pide que sea cancelado por ser «financiado con dinero público».

«No se puede ser más sectario que alguien que pretende censurar a un artista por vestir con el hábito», ha señalado desde Vox, Eva Torres. «Es un artista internacional que reúne a miles de personas en muchas partes del mundo y el encuentro es un éxito como muestra el aluvión de suscripciones», señala a OKDIARIO.

Por su parte, la consejera de Cultura del Ayuntamiento, Sara Fernández, ha recordado a la edil de izquierdas que «durante su mandato, utilizaron el centro Luis Buñuel para traer a un terrorista condenado del GRAPO, o el Centro Cívico Río Ebro para una charla con las madres de Alsasua, como familiares de jóvenes que fueron condenadas por atentado a la autoridad tras apalear a dos Guardias Civiles. Nosotros abogamos por un artista de fama internacional con una reconocida trayectoria».

¿Quién es el padre Guilherme?

El padre Guilherme es un reconocido artista de música electrónica, que tiene una media de más de 83.000 oyentes mensuales en Spotify y más de un millón y medio de seguidores en Instagram.

Su llegada a Zaragoza forma parte de las actividades impulsadas por Vox en defensa de la vida y la familia. La defensa provida por parte del Ayuntamiento era una de las condiciones que impuso la formación de Abascal a la popular Natalia Chueca para sacar adelante los presupuestos y, según los datos de suscripción, está contando con una fuerte aceptación y refrendo entre la juventud.

La actuación del padre Guilherme se enmarca en una gira internacional que ha llevado a este artista portugués tocar en el famoso club Hï Ibiza y en Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Padre Guilherme (@padre.guilherme)

Su popularidad la alcanzó en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) el pasado 2023 en Lisboa, donde pinchó ante 1,5 millones de jóvenes. Después de su cita en Zaragoza, antes de acabar el año le espera Roma, Eslovaquia, Madrid, Bogotá, México, Cancún, Santiago de Chile…

Un encuentro católico

Sin embargo, todo esto no es asumible para la asociación de izquierdas feminista de Zaragoza que ha denunciado el evento como un acto de «adoctrinamiento». Pese al carácter de por sí católico que envuelve las fiestas del Pilar –precisamente en honor a la Virgen y que culmina con la mayor ofrenda floral del mundo el próximo 12 de octubre–, la Coordinadora de organizaciones feministas ha denunciado el acto por ser «religioso» y estar financiado con dinero público».

La asociación ha publicado un comunicado en sus redes que este evento «constituye una forma de adoctrinamiento religioso que invade la libertad de pensamiento de la ciudadanía» y «refuerza una visión patriarcal que históricamente ha limitado los derechos y las libertades de las mujeres».

Pero ahí no termina su reivindicación. Según opinan, el concierto del padre Guilherme «supone una utilización de las fiestas populares para difundir una ideología que promueve la sumisión y subordinación de las mujeres».

Hay que recordar que esta asociación promueve el «aborto libre y gratuito» hasta el delirio de ir contra la defensa de la maternidad.

Un delirio similar al que mostró la edil de Zaragoza en Común (ZeC), Elena Tomás, sobre el derecho de ser madre, para mostrar su negativa a apoyar que una mujer, Teresa González, que ha ayudado a más de 1.000 jóvenes sin recurso a continuar con su embarazo, sea galardona con la distinción de Hija Predilecta, directora de la única casa cuna que existe en Aragón. «Ser madre no es un derecho, pero abortar sí», sostuvo ante el estupor de la sala en un pleno la semana pasada, como argumento contra Vox.

Tal vez así se entienda mejor el encono que les ha producido a las feministas radicales que el Ayuntamiento contrate a un artista que logra congregar a miles de jóvenes con proclamas católicas a través de un espectáculo audiovisual que proyecta imágenes de Cristo y cruces como parte del atrezo.

«Quien no quiera venir que no venga. Esto ya es un éxito. Esto es la democracia. Si les molesta, lo estamos haciendo bien. Quieren silenciar a los zaragozanos católicos. No se puede ser más sectarios porque el artista sea un sacerdote» , ha defendido Eva Torres, la edil de Vox y una de las impulsoras del evento.