Antisemitismo de Aragón denunciará al activista palestino que justificó el asesinato de Yakoov Pinto

La asociación Aragón contra el Antisemitismo ha anunciado en un comunicado de prensa que tomará acciones legales contra Hasan Al Saifi, el activista palestino que justificó el asesinato del judío Yakoov Pinto el pasado martes en Zaragoza.

«Es un israelí más», expresó Al Saifi cuando fue preguntado por OKDIARIO si se solidarizaba con el español afincado en Jerusalén que había muerto en un atentado terrorista este pasado lunes, junto a 5 personas más y 14 heridos.

Las declaraciones de Al Saifi fueron pronunciadas ante la Delegación del Gobierno en Zaragoza este martes, como uno de los portavoces de la concentración convocada para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez el embargo de armas de Israel.

En el comunicado emitido por Aragón contra el Antisemitismo, la asociación muestra su «condena y repugna» las declaraciones del activista palestino Hasan Alsaifi, por haber «justificado y defendido el atentado contra Yakoov Pinto», considerando un «presunto delito de odio por antisemitismo al justificar el atentado, incluso un presunto delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo agravado por su comisión a través de medios de difusión».

«Se da la circunstancia de que Yakoov Pinto era además judío sefardí, cuyos antepasados habían vivido en España durante 1,500 años y con profundas raíces en nuestro país y coparticipe de nuestra cultura judeo cristiana, común entre Israel, España y el resto de Occidente», explica la portavoz de la asociación, Timna Segal, quien además es la presidenta de la Asociación Sefarad Aragón.

«Nuestra organización se reserva el ejercicio de las acciones legales en el ámbito penal, sin perjuicio de otras acciones que tras leer estas declaraciones, otras personas legitimadas, comenzando por la familia del Sr. Pinto, hayan emprendido o estén emprendiendo ya», añaden en el comunicado.

La portavoz de la asociación compara a aquellos que justifican el terrorismo de Hamás como con aquellos que lo hacen con la banda terrorista ETA y piden a la sociedad que se manifieste con un «¡basta ya», de la misma manera que se hizo con los etarras «por parte de muchos ciudadanos de toda España».

Hasan Al Saifi pertenece a la asociación Iniciativa Aragón con Palestina, y es uno de los rostros más visibles en las manifestaciones antisemitas pro Palestina que tienen lugar en la comunidad autónoma, pero hasta ahora no había llegado tan lejos en sus declaraciones públicas.

En la convocatoria de prensa, OKDIARIO le preguntó por la muerte del español asesinado en el atentado terrorista de este lunes, Al Saifi respondió: «¿Qué hace un español en Jerusalén? Es un israelita más. Está ocupando una casa de un palestino más».

«Yo también soy español y si tengo una casa es porque la he comprado y tengo mis derechos, como una familia, con mis hijos, mis nietos, pero yo mantengo mis raíces en Palestina. Y este que lo han matado lo siento por ser español, pero es un israelita más», contestó sin tapujos.

«Y para mí un israelita más no tiene por qué estar ahí. No tiene derecho a estar ahí», ha seguido expresándose mientras RTVE optó por apartar los micros en el momento en que reitera su posición, como demuestran las imágenes, en plena rueda de prensa.

En sus declaraciones, el activista también negó que Hamás fuera un grupo terrorista: «No quiero no oír decir algo así –dirá–. Hamás es la resistencia».

Su postura radical le llevará en un momento dado hasta justificar el atentado del 7 de octubre de 2023, en el que fueron asesinadas 1.195 personas y donde fueron tomadas como rehenes 251, de las cuales una veintena se sabe que siguen siendo torturadas.

«Hablamos de 200 rehenes… ¿Y cuántos miles de palestinos hay en las cárceles de Israel? El 7 de octubre es una manera más de defensa y de resistencia hacia el ocupante israelí. Es una parte más. Y me da igual. El mejor israelí que está ahí es el que coge su maleta y se marcha de su tierra. Y me da igual –repetirá nuevamente–, ese ataque es una parte más de la resistencia».

Vox: «Y aquí no pasa nada»

En Aragón, Vox también se ha hecho eco de la noticia de OKDIARIO. En la cuenta de X del Grupo de Vox del Parlamento autonómico, han denunciado que «en la misma plaza del Pilar, tenemos simpatizantes de los terroristas que justifican y defienden un asesinato de un español”. “¡Y aquí no pasa nada, oiga!», han sostenido.