El consejero de Agricultura de Aragón se reunirá con asociaciones y manifestantes: «Escucharé a todos»

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, Ángel Samper, ha anunciado que mantendrá una reunión próximamente tanto con las asociaciones como con los manifestantes. Así lo ha manifestado en una rueda para explicar la postura y las líneas de acción de su departamento, ante la preocupación por la posible ralentización de las medidas que pueda adoptar el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luís Planas, en la situación actual de deriva del campo.

El consejero ha condenado los incidentes del pasado viernes, cuando alrededor de quinientos manifestantes asediaron el palacio de la Aljafería, tras no haber sido recibidos para mantener una reunión con ninguno de los representes de las Cortes de Aragón, especialmente con el consejero de Agricultura.

Samper ha expresado que «nadie» comunicó a este consejero «que se quería entregar un comunicado. Este consejero tiene las puertas abiertas a todo el mundo con el orden establecido, y está marcado por la institucionalidad», ha expresado al respecto de una posible reunión informal.

De hecho, los propios agricultores y ganaderos protagonistas del episodio han lanzado un comunicado ante las duras críticas que han recibido por lo que algunos medios consideraron «un asalto».

«Nuestra intención no era asaltar la Aljafería», han justificado. «Únicamente precisábamos que tres representantes del colectivo, cada uno de cada provincia, fueran recibidos y atendidos por el consejero de Agricultura de forma breve, para exponerle nuestra disposición y necesidad de trabajar conjuntamente», han expresado.

La gente del campo arrolla a la policía en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. La única respuesta del Gobierno a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos es la represión, el desprecio y el sometimiento a los productos contaminados de Marruecospic.twitter.com/srQkvg1Sbr — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 1, 2024

Si bien, el consejero ha tratado de volver a reconducir la situación para no encrespar más los ánimos ante el serio desafío que encara al sector primario, mostrando comprensión ante los manifestantes.

«No podemos permitir que lo que ocurrió el otro día vuelva a suceder. La sociedad entiende lo que estamos haciendo, pero no pasemos la raya, y no lleguemos conflictividad. Lo razonable es que vayamos todos unidos en la búsqueda de las soluciones sin ningún tipo de acritud», ha manifestado.

«El único motivo que tiene este consejero es trabajar para y por el sector y para las soluciones. Esta consejería lleva trabajando intensamente estos meses», ha expresado ante las protestas crecientes del sector.

«Está habiendo y va a ver cambios sustanciales en lo que todos nos importa: la burocracia para que la Administración pública esté con los agricultores y ganaderos. Fruto de este trabajo tienen que llegar cambios, para hacer la vida más fácil», ha añadido.

El consejero de Agricultura de Aragón y los manifestantes en una reunión

Si algo ha demostrado el nuevo consejero de Agricultura de Aragón es la disposición para defender los intereses de todo el mundo y su compromiso con todos los agentes y mantener reunión tanto con las asociaciones, como con los manifestantes y demás colectivos.

Prueba de ello es que Samper es el único consejero de toda España que, por el momento, se ha reunido tanto con las asociaciones como con los propios manifestantes, puesto que defiende «la unidad de acción».

«Estamos escuchando a todo el mundo y a todos los movimientos, pese al desencuentro que se pueda generar entre ellos», ha expresado, advirtiendo que no se perderá «la legitimidad que les corresponde a las organizaciones agrarias».

«Vamos a tener próximamente reunión con las organizaciones y, después escucharemos también a los manifestantes. Y también escucharemos a industrias, cooperativas y regantes», ha señalado el de Vox.

El plan de acción para hacer frente a la UE

Además el consejero ha anunciado un plan de trabajo coordinado con más comunidades autónomas. Samper defiende que la ideología no puede marcar las negociaciones: «Esta consejería va a luchar contra la situación lamentable que se está dando. Lo vamos a hacer incentivando la paz social».

El consejero ha explicado que las primeras reuniones fueron con las comunidades autónomas en las que PP y Vox gobierna en bipartito, motivo por el cual los todos los consejeros y máximas autoridades de Vox viajaron al Parlamento Europeo, capitaneados por el eurodiputado Jorge Buxadé, para reunirse con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Janusz Wojciechowski.

Ahora la intención de todos ellos es coordinarse con todas las comunidades autónomas para sumar los apoyos para enfrentar el gigante europeo. «Estamos trabajando de forma coordinada con otras comunidades autónomas. Tenemos un documento firmado con once comunidades autónomas para abordar la raíz de la solución», ha anticipado.

Según Samper, ha sido atendido también tanto el documento de las organizaciones como el documento de los manifestantes. De forma que «todas las cuestiones que están ahogando al sector agrario vayan más allá de la declaración de intenciones que en este momento tiene el ministerio y que tiene la Unión Europea».

«Esto va a estar abierto a todas las comunidades, quien no se quiera sumar será porque no quiere, no porque no se le haya invitado», ha señalado. «El problema es grave y viene sobrevenido por la responsabilidad mayor que tiene la Unión Europea, que es quien nos ha metido en este galimatías».

«Hay menos presupuesto y muchas más obligaciones para el agricultor y el ganadero», ha señalado, «además está encareciendo los productos de la cesta de la compra».

«Aragón es después de Valencia, la segunda comunidad autónoma de España en aportación de seguros. El propio ministerio ha anunciado que tiene que haber una red de seguros, y nosotros estamos en la parrilla de salida», ha comentado.

Respecto de la simplificación de la PAC, «son los científicos los que tienen que avalar el argumento de las leyes enrevesadas», ha expresado en referencia al pacto Verde impuesto desde Bruselas junto con el argumentario de la Agenda 2030.

Así mismo, el consejero ha sido crítico con las reuniones sectoriales: «Hemos tenido en cada reunión tres minutos de gloria», ha ironizado. «Entendemos que ahí no está la solución, lo que voy a proponer es tener una reunión coral entre todas las comunidades autónomas antes de celebrarse esta sectorial».