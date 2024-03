Agricultores tiran huevos a la sede del PSOE en Zaragoza: «Antes era dictadura y ahora comunismo»

En Zaragoza, este viernes los agricultores y ganaderos han emprendido una multitudinaria manifestación espontánea tras el ‘asedio’ a las Cortes de Aragón. El motivo de la manifestación se ha debido a no haber sido recibidos por ningún representante político en las Cortes de Aragón como en un principio habían acordado.

Como consecuencia, se ha cortado el tráfico en las principales avenidas de Zaragoza a causa de la manifestación que se ha derivado desde la Aljafería, hacia la calle Conde Aranda, plaza España, paseo de la Independencia y plaza Aragón.

Manifestación en Zaragoza de agricultores y ganaderos

En Zaragoza, en el momento de transcurrir la manifestación por la calle Conde Aranda, los agricultores y ganaderos se han detenido ante la sede del PSOE que estaba protegida por un cordón policial de antidisturbios.

La gente del campo arrolla a la policía en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. La única respuesta del Gobierno a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos es la represión, el desprecio y el sometimiento a los productos contaminados de Marruecospic.twitter.com/srQkvg1Sbr — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 1, 2024

Los manifestantes han lanzado huevos a la sede del PSOE y también a los policías, que hacía escasas horas habían recibido la presión de cientos de manifestantes en el puente que une el castillo de la Aljafería con el parque, y que está separado por un profundo foso medieval.

Después de la sede, han continuado atravesando la calle Conde Aranda por uno de los carriles, bloqueando el tráfico. En este día de protestas también se han hecho presente varias mujeres agricultoras.

OKDIARIO ha conversado con ellas, y han manifestado su indignación por la situación: «Antes teníamos dictadura, y ¡¿ahora?! Mamoneo, comunismo, lo tuyo mío y lo mío también para mí… ¡A trabajar, a trabajar! Que es lo que tenemos que hacer todos, y que nos dejen trabajar, que es lo que sabemos. El monte lo sabemos administrar nosotros, no tienen ni puta idea de administrar ni el monte ni la huerta».

Otras mujeres de Zaragoza que estaban observando la manifestación de los agricultores les han mostrado su apoyo aplaudiendo y animando a continuar. Una de ellas nos ha expresado que «en lugar de apoyar tanto a Puigdemont, que apoye a estas personas».

«Estoy de acuerdo al 100», y también se ha referido a los huevos que han lanzado a la sede del PSOE, «huevos es poco».

Indignación por no ser recibidos en las Cortes

El motivo de la concentración de los cientos de agricultores y ganaderos a las puertas de la Aljafería era ser recibidos por los representantes políticos. Sin embargo, tras que los manifestantes hubieran roto el cordón policial asediando las Cortes de Aragón, todos los portavoces de los grupos parlamentarios han consensuado no recibirles para no interferir el desarrollo del pleno.

Esto ha encrespado más lo ánimos, lo que ha desencadenado que una marea humana de chalecos amarillos se lanzara a las calles de la ciudad para hacer visible sus protestas encabezados por varios tractores. «Somos conscientes que estamos molestando, no era nuestra intención, pero no nos han recibido y nos lo habían prometido», expresaba una de ellos.

«Dicen que quieren apoyar al mundo rural… Mentira. Todos estos que están en las oficinas, yo invito a todas las mujeres que llevan tacones y faldas, a que se vengan una mañana conmigo a la viña, a que se manchen sus zapatitos, y a que sepan lo que vale un peine, y sepan lo que es trabajar», ha expresado una señora.

«Que no nos tachen de tontos los políticos. Nos han dicho que nos iban a atender si nos marchábamos de la Aljafería, y no lo han hecho. No nos han hecho ni puñetero caso, y hemos tenido que volver a entrar con el tractor», han espetado.

Según se contrasta entre los testimonio de dentro y de fuera de las Cortes, la realidad que uno puede constatar es falta de comunicación entre ambos. La tensión entre las fuerzas policiales y los manifestantes, y haber sido sitiado el palacio, derivado a la institución en tomar la decisión de activar el protocolo de seguridad, por lo que los accesos de entrada y salida se han bloqueado, hasta que se disolviera el motín de los manifestantes. Un hecho inédito en las Cortes de Aragón.

Los agricultores y ganaderos provienen de todas las comarcas de Aragón. Se identifican como independientes de los sindicatos, y expresan a OKDIARIO que están «hartos de la situación actual», en la que no son escuchados por nadie y no se les presta atención a sus reivindicaciones.

Según ha podido saber OKDIARIO, las movilizaciones espontáneas en Aragón están a punto de constituir una asociación que vertebre el territorio y logre unidad entre las comarcas y que tendría como precedente la plataforma oscense llamada Huesca es Ganadería y Agricultura (HEGA).

Tras el pistoletazo de salida que significó el movimiento 6F en toda España, Aragón sería la primera comunidad, según explican sus impulsores a OKDIARIO, de constituir una asociación de estas características para defender sin intermediarios sindicales las exigencias sobre la PAC, el pacto Verde o la Agenda 2030.