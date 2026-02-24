Cielo poco nuboso y brumas matinales en Zaragoza según AEMET

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas dominará en toda la provincia de Zaragoza este 24 de febrero de 2026. Se esperan posibles brumas y bancos de niebla en el tercio oriental por la mañana, con temperaturas en ligero ascenso y viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa suave

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. La temperatura mínima rondará los 5 grados, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:46, se asome, la sensación térmica alcanzará los agradables 21 grados. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo elevada, podría hacer que el aire se sienta un poco cargado.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un respiro de luz hasta la puesta del sol a las 18:47. El viento soplará suavemente desde el sureste, con ráfagas que no superarán los 30 km/h, lo que hará que la brisa sea un compañero agradable en esta jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 21 grados, será un día ideal para pasear y disfrutar del aire libre, sin preocuparse por la lluvia ni el frío.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, lo que podría generar un ambiente agitado.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que subirán hasta los 24 grados, pero la sensación térmica podría ser engañosa debido a la humedad que alcanzará el 65%. Las probabilidades de lluvia son altas, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Tarazona: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados, con una brisa suave que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un paseo por el parque o una visita a las terrazas locales pueden ser excelentes opciones para disfrutar de esta jornada.