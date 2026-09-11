Cielo despejado y temperaturas en ascenso marcarán el día en toda la provincia de Zaragoza. El viento soplará flojo por la mañana, aumentando a moderado por la tarde en el valle del Ebro. No te pierdas la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo sereno y sol radiante

El cielo se despereza lento llevando consigo la promesa de un día sereno en Zaragoza. La jornada se presenta sin riesgos de lluvia, ofreciendo un aire fresco con temperaturas que arrancan en 14 grados y alcanzan un cálido máximo de 31. A primera hora, la brisa que sopla del noreste, con una velocidad de 10 km/h, acariciará suavemente la piel, aunque se prevén algunas rachas que pueden llegar hasta los 30 km/h, así que es recomendable no olvidar el sombrero.

Ya por la tarde, el sol se dejará ver con fuerza y la sensación térmica podría elevarse hasta los 31 grados, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado. Las temperaturas irán de 14 grados por la mañana a una agradable caída en la noche, con solo 18. Con el sol asomando a las 07:39 y despidiéndose a las 20:19, Zaragoza disfrutará de bonitos atardeceres. Sin duda, un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Calatayud: nubes grises y lluvias a la vista

Las nubes grises que envuelven a Calatayud sirven como telón de fondo para un día marcado por la inestabilidad. Esta mañana, la neblina se disipa lentamente, pero el viento ya empieza a agitar las ramas de los árboles, mientras la temperatura ronda los 9 grados. A medida que avance el día, se espera que las lluvias hagan su aparición, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán hasta 65 km/h.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas variarán entre 9 a 29 grados, creando una sensación térmica que podría ser agobiante por la alta humedad. Sin embargo, esta tarde el tiempo podría volverse más severo, con lluvia intensa a la vista. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que los cambios serán notables y podrían sorprender a más de uno.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes en momentos puntuales. Los vientos serán suaves, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 26 grados, brindando una sensación de confort ideal para disfrutar del aire libre.

Un paseo por el parque o una visita a la terraza de un café podrían ser planes perfectos para aprovechar la jornada, que invita a disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente tranquilo y agradable.