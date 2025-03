La cacería a los taxistas que trabajan con Uber en Zaragoza: «Nos amenazan con rajarnos las ruedas»

Desde hace meses, el gremio del taxi en Zaragoza está viviendo un auténtico cisma por motivo de la aplicación de Uber. Los taxistas que trabajan con Uber en Zaragoza denuncian el boicot de sus compañeros de gremio por utilizar esta plataforma como complemento.

Desde la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, no ve con buenos ojos que otros compañeros utilicen la tecnología que les brinda esta compañía para complementar los servicios a mano alzada. Hasta el punto que los taxistas que las emplean denuncian una «cacería contra ellos»: «Nos extorsiona, y si aparcamos el taxi en la calle, nos amenazan con rajarnos las ruedas».

Una situación que les ha llevado a un enfrentamiento radical: los que defienden estos medios tecnológicos más avanzados que brinda Uber para optimizar su trabajo, y los que consideran que la multinacional sólo quiere apropiarse del sector.

Uber y el taxi en Zaragoza

A día de hoy, Uber ofrece en muchas ciudades de España, como Zaragoza, un servicio integrado de taxi. El viajero a través de la aplicación puede seleccionar un conductor VTC, con el precio fijado de ante mano (por la oferta y la demanda de ese momento) o bien seleccionar un taxi cuyo importe del trayecto será el que marque el taxímetro conforme al tiempo y recorrido estipulado por el acuerdo del sector.

Estos taxistas se sirven de la aplicación de Uber para captar clientes sin depender de las clásicas centralitas telefónicas. ¿Las ventajas? Según explican a OKDIARIO, se trata sobre todo «de la optimización del trabajo», porque de esta manera «no hay apenas kilómetros de vacío».

¿Qué significa esto? Muy fácil: el taxista puede enlazar un servicio con otro rápidamente, porque la plataforma le va sugiriendo clientes en el entorno cercano a dónde está, gracias a la monitorización de los trayectos que realiza la aplicación. «Así no hay favoritismo entre compañeros que a veces se da en las cooperativas. El cliente se lo lleva quien está más cerca de él», destacan.

«Experimentamos un aumento de facturación y, sobre todo, una optimización de las horas que estamos en el taxi. Lo que te puede costar 12 horas, con esta aplicación nos lo hacemos en 8 horas, porque no tenemos tiempos muertos», señalan.

Estos taxistas que emplean estas plataformas alertan de que el gremio se está quedando «obsoleto»: «Los clientes ya están acostumbrados a otras dinámicas, sobre todo fruto del turismo. Quieren pedir un taxi y saber la estimación del tiempo de llegada».

«Nuestros compañeros no se dan cuenta que utilizando la aplicación de Uber precisamente lo que estamos es impidiendo el intrusismo en el sector, porque así podemos competir directamente con las licencias VTC», explican.

Critican que el sistema tradicional de la centralita a través de las llamadas telefónicas «están desfasadas»: «Es un fracaso, no funcionan. En una centralita hay unas ocho personas cogiendo el teléfono. En las horas puntas, cuando hay eventos… esta forma de gestión se desborda y directamente descuelgan el teléfono, mientras que los clientes llaman y no obtienen respuesta ni solución».

La aplicación Uber vs. centralitas

El coste que supone para estos taxistas trabajar a través de la aplicación de Uber también «sale rentable», explican. Por cada trayecto, Uber les cobra una comisión del 12%: «Si embargo, si no hago el servicio no me penaliza ni me cobra. En una emisora de radio tradicional, tenemos que pagar unos 80 euros al mes».

«Además, si la emisora tiene un acuerdo con una asociación para llevar a sus trabajadores, cobra a los conductores una comisión más. Al final no nos sale a renta», señalan.

La postura de estos taxistas a utilizar las nuevas tecnologías ha despertado «una cacería» contra ellos por parte un gremio «que los ve como ovejas negras», en palabras de la propia Asociación Provincial Autotaxi en Zaragoza a OKDIARIO.

«Yo no veo que nadie les instigue, pero como hay mensajes de WhatsApp se les identifica y les miramos con desprecio. Son esquiroles», manifiestan desde dicha asociación.

«Lo que hacen estos compañeros es legal, pero no es ético y se va a intentar expulsarlos de nuestras cooperativas o de la asociación», denuncian.

Por su parte, los taxistas que trabajan con Uber denuncian el acoso de sus propios compañeros: «Nos han amenazado con darnos palizas, reventarnos las ruedas, y además nos han llegado a decir que no tendrán ningún problema con las multas. Esto nos lo paga la asociación», relatan.

«Han sacado hasta fotos de nuestras licencias y las divulgan en redes para que se sepa quiénes somos. Nos están linchando. Nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Sencillamente, hemos decidido no trabajar ni pagar a las emisoras de radio, porque no estamos de acuerdo con la gestión que se hace teniendo medios modernos que nos hacen competitivos», sostienen.

Uber colabora con 4.500 taxis en España

Por su parte, desde la multinacional defienden que en otras ciudades «se han convertido en un servicio integrado con el taxista». En Madrid ya hay 3.000 taxistas que utilizan esta plataforma. En Barcelona, ya han superado los 1.500 conductores de taxi. En España en total ya han más de 4.500 taxis que trabajan con Uber, al ofrecer desde 2024 un producto integrado con el taxi en 9 ciudades, con lanzamientos de Elche, Alicante, Murcia, Santander y Granada.

«Queremos ser un socio a largo plazo del sector del taxi español en todas las ciudades que operamos, y Zaragoza no es una excepción. Ofrecemos a los taxistas de Zaragoza acceso a nuestra gran base de datos, tanto locales como internaciones, como una herramienta con la que complementar sus ingresos a mano alzada y maximizar su facturación», explica Felipe Fernández Aramburu, director de Uber en España y Portugal, a OKDIARIO.