Actividades en Zaragoza por el Día del Libro: eventos y mejores planes para el 23 de abril

Zaragoza, como otras muchas ciudades, vuelve a volcarse con el Día del Libro y lo hace sacando un año más los libros a la calle y llenando la ciudad de planes durante todo el 23 de abril. No es una jornada más en el calendario, sino que basta con acercarse al centro para ver el movimiento, los puestos, la gente mirando novedades o esperando una firma.

Este 2026 la programación del Día del Libro en Zaragoza llega además bastante cargada. El Ayuntamiento ha organizado cerca de 30 actividades en la red de bibliotecas municipales, que no es pequeña precisamente, con 27 centros repartidos por los barrios. A eso se suman los expositores tradicionales y otras propuestas que aparecen casi en cada esquina. Y luego está lo que podemos hacer todos los años, como pasear sin prisa, descubrir un libro que no buscabas o acabar en una actividad por casualidad. Así que si estás pensando qué hacer mañana, hay bastante donde elegir y no todo pasa por comprar un libro, tienes otros planes y actividades que seguro te convencen.

Actividades en Zaragoza por el Día del Libro

El corazón de la jornada sigue estando en la calle así que un año más, El paseo de la Independencia, la plaza de Aragón, Santa Engracia o Salamero se llenarán mañana de puestos desde primera hora, creando ese ambiente tan reconocible del Día del Libro. En total, este año habrá más de un centenar de expositores, concretamente 115, ocupando unas 175 arcadas y espacios habilitados. Y como no podía ser de otra manera se suman las firmas , con unos 50 autores que estarán durante la jornada dedicando ejemplares, así que es fácil cruzarse con alguno si te mueves por el centro.

Bibliotecas abiertas y con actividades durante todo el día

Más allá del centro, las bibliotecas municipales tendrán bastante protagonismo. No sólo por abrir, sino por todo lo que organizan, desde talleres, a encuentros, pasando también por actividades para niños. Y una de las propuestas que más recorrido tiene en el Día del Libro y a lo largo de la semana es el taller «De la lectura a la escritura creativa», en la Biblioteca Andresa Casamayor.

Además, hay cuentacuentos, sesiones de narración oral y clubes de lectura repartidos por distintos barrios, de modo que no todo se concentra en el centro y que cada zona tiene algo en marcha.

Torrero se centra en el cómic y las historias dibujadas

Si hay un punto donde la programación tiene un enfoque más claro este año, es el distrito de Torrero. La Semana de las Letras llega a su edición número 23 y lo hace poniendo el foco en el cómic y la narración gráfica.

Bajo el lema «Historias dibujadas», durante varios días se organizan charlas, talleres y exposiciones que giran en torno a este formato. No es casual. Cada vez tiene más peso y aquí se nota y lo bueno es que no se queda en algo puntual, sino que participa bastante gente del barrio, asociaciones, creadores… y eso hace que tenga otro ambiente, menos institucional y más cercano.

Exposiciones, planes con niños y actividades más participativas

A partir de media tarde empiezan a encajar bien otros planes más tranquilos. Por ejemplo, varias salas de Zaragoza tienen exposiciones abiertas y las podemos disfrutar mañana. En el Patio de la Infanta se puede ver «Goya. Interludio», mientras que en la Casa de los Morlanes está «Abstracción(es)». El Centro de Historias también concentra varias propuestas, como la de Rómulo Royo o la de Laura Gracia.

Y luego están otras como la de La Lonja, centrada en el legado aragonés, o la muestra de artistas zaragozanas en la sala Juana Francés. No hace falta recorrerlas todas. De hecho, es mejor elegir una o dos y tomárselo con calma.

Y para quienes van con niños o simplemente buscan algo más activo, también hay opciones. Por ejemplo, a las 18:00 hay un taller de papiroflexia en la Biblioteca Santa Orosia, pensado precisamente para público infantil. Pero no sólo eso, en Las Fuentes se organizan actividades bajo el nombre «Alimenta tu imaginación» y en espacios como La Azucarera o la Casa de las Culturas hay propuestas más participativas. Además, aparecen planes que no son estrictamente literarios pero encajan bien en el día: talleres, cursos, actividades culturales… Es fácil encontrar algo si se busca un poco.

Música, cine y más planes para alargar el día

Y por último, cuando cae la tarde, la cosa no se decae sino al contrario. Empiezan a aparecer conciertos, proyecciones y eventos en distintos puntos de la ciudad. La Filmoteca, por ejemplo, proyecta «Somas», y el Teatro Principal acoge un certamen de jota. También hay actuaciones en centros cívicos y propuestas más pequeñas repartidas por barrios. No es un programa único, ni lineal sino que bien es una suma de cosas que van pasando a la vez en una nueva edición del Día del Libro en Zaragoza.