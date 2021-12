El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, se ha mostrado este jueves despreocupado por una posible lista conjunta de PP y Ciudadanos (Cs) en la comunidad, asegurando que «la ballena PP» ya «se ha comido al pescaíto chico de Cs».

En rueda de prensa, Gavira ha recalcado que «a Vox ni le importa ni le preocupa que vayan o no vayan juntos», al tiempo que ha advertido a la formación naranja, prácticamente desaparecida en las encuestas, de que su «mimetismo» con los populares «le ha pasado factura».

El líder andaluz de Vox ha apuntado que la intención de Cs de coger la mano del PP en la comunidad para su supervivencia política se ha propuesto sin tener en cuenta «que han sido engullidos por el pez grande». «Son sus últimos movimientos desesperados antes de tener presencia testimonial y residual en este Parlamento», ha afirmado.

Por su parte, el líder autonómico de Cs, Juan Marín, ha mostrado este jueves su postura al respecto: «Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más: yo no voy a ir en ninguna lista electoral que no sea la de Ciudadanos Andalucía».

Desconfianza

El portavoz de Vox en la cámara andaluza ha tachado de «sainete» la posible concurrencia de PP y Cs en las próximas elecciones autonómicas, además de reiterar su consideración de que «donde vaya el PP va a ir Cs, ya están dentro de ellos». «Desde hace muchos meses el PP utiliza los 47 diputados» -los 26 del PP sumados a los 21 de Cs-, «y lo hace porque no hay ninguna diferencia entre ellos». «Arrimadas no se ha dado cuenta de que han sido engullidos por el pez grande. Cs está en la barriga del PP», ha insistido.

Asimismo, Gavira ha ironizado sobre el papel público que desempeña el vicepresidente de la Junta: «No siendo suficiente, el señor Marín es el nuevo portavoz de PP, va diciendo lo que piensa el PP», en alusión a sus palabras alegando que «Génova no tiene nada que ver» en la alianza electoral en Andalucía. Un pronunciamiento que le ha servido para señalar que «el PP insiste en mantener un discurso diferente» en cada comunidad autónoma.

El líder andaluz de Vox ha ratificado su desconfianza hacia la lealtad de Cs como compañero de viaje aludiendo a los episodios de los intentos de moción de censura en las comunidades de Madrid, Murcia y Castilla y León contra el PP y sostener seguidamente que «nosotros decíamos que Cs era un caballo de Troya».

«Se ratifica que lo que decíamos era cierto», ha indicado Gavira, que ha instado al PP a que «no debería olvidar la ofensa del señor Marín» señalando «que sería estúpido aprobar el Presupuesto».

Chiringuitos

Gavira ha ahondado en las diferencias que separa a su partido del PSOE para apuntar en el debe del PP que tenga «un jefe de Idea condenado, manteniendo la misma administración paralela», en alusión a quien fuera director de la Agencia Idea, Miguel Ángel Serrano, hoy jefe de Unidad dentro de esta empresa pública.

Y de Idea a la creación de Andalucía Trade, la nueva agencia que absorberá Extenda, Idea, la Fundación Andalucía Emprende y la Agencia Andaluza del Conocimiento, para señalar Gavira que «anticipo que ésta será una de las razones por las que Vox votará en contra de este macrochiringuito, que lo hace para esconder y tapar a estos enchufados condenados por el procedimiento de los ERE».

«Esto es lo que nos propone PP y Cs. La alfombra, tapar la corrupción del PSOE», ha aseverado el portavoz parlamentario de Vox, quien ha apuntado que «Andalucía tenga claro que para acabar con estos chanchullos la acción pasa por Vox» y colegir que «este Gobierno no tiene voluntad de reforma ni de regeneración».