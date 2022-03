Vox Andalucía ha criticado este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer -antes Día Internacional de la Mujer Trabajadora-, la «farsa feminista del 8M». La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento autonómico, Ángela Mulas, ha recalcado que «las mujeres no somos un colectivo» y ha reclamado «identidad propia» frente al «falso feminismo».

La formación ha señalado que no participará en ninguno de los actos organizados por el Parlamento autonómico con motivo del 8M. La también portavoz de Vox en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha denunciado que el feminismo busca «colectivizar e instrumentalizar a las mujeres.

«En Vox no estamos de acuerdo con la colectivización de la mujer, porque las mujeres no somos un colectivo, no somos una colmena, sino que somos personas independientes con identidad propia, y por supuesto rechazamos esa guerra innecesaria entre hombres y mujeres que está propagando la izquierda permanentemente con estas políticas feministas», ha añadido Mulas.

Asimismo, ha asegurado que «Vox tiene claro que existe la violencia contra la mujer, pero también existe la violencia contra los hombres, los niños, los ancianos y contra todas las personas en general», y por eso ha reclamado la aprobación de una Ley de Violencia Intrafamiliar que «defienda a todos los miembros de la familia y no discrimine ni criminalice a los hombres por el simple hecho de serlo».

Subvenciones feministas

La portavoz adjunta ha asegurado que cuando Vox llegue al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, «todas las subvenciones a las asociaciones feministas radicales desaparecerán».

En su opinión, no se puede entender cómo, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer recibe «más de 50 millones de euros en subvenciones y sin embargo, a la mujer que lo necesita le llega una ínfima parte».

Según Mulas, desde el Gobierno andaluz y la izquierda pretenden «olvidarse de las personas» con un «falso feminismo». «Con ese feminismo radical, buscan colectivizar e instrumentalizar a la mujer y no pensar en los problemas que hay que solucionar realmente», ha señalado.

La portavoz adjunta también ha querido subrayar que su partido seguirá trabajando para «todos: para las mujeres, para los hombres, los niños, los ancianos y por la dependencia, esa gran olvidada por el Gobierno andaluz».