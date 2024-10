Tremenda bronca en el Parlamento andaluz: el PSOE monta en cólera cuando Vox recuerda sus corruptelas

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha vivido este jueves una tremenda bronca en la que se han implicado todos los grupos políticos, tras pedir el PSOE de Andalucía (PSOE-A) la retirada de los «insultos» que había recibido por parte de Vox. Unos insultos que, en realidad, no eran más que el recordatorio de algunas de las principales corruptelas que los socialistas han protagonizado en Andalucía.

Todo ha comenzado cuando Manolo Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, terminaba su intervención: «Encima nos tenemos que aguantar que la principal preocupación que tienen los andaluces, que es el empleo, nos tengamos que aguantar a los enchufados socialistas dentro. ¿A usted qué le parece? ¿Que eso es de ser buen presidente? Porque a mí, no me lo parece. A mí me parece de mal presidente. Por favor, conteste a las dos preguntas que le he hecho al principio».

Entonces, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, interrumpía el pleno: «En base al artículo 77 le pido la palabra. El artículo 77 (nos da la palabra) cuando se atenta contra la dignidad de un grupo político en la cámara. Yo creo que aquí el PSOE aguanta muchísimas cosas, pero no vamos a aguantar que un grupo político atente contra nuestra dignidad insultándonos. Así que le pedimos a ese grupo político (Vox) que retire los insultos contra el PSOE y, sino, que usted los retire de oficio».

Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, argumentaba entonces que «normalmente, cuando uno utiliza el insulto es porque no tiene argumentos. Les ruego a su señoría, si lo cree oportuno, retirar las frases ofensivas hacia el PSOE». Entonces, Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento, interrumpía: «Señor presidente, hace escasos minutos hemos oído a un portavoz decir que con el dinero de los constructores se pagan las campañas del PP. Yo entiendo que podrían retirarse todas las alusiones, pero también entiendo que esto es un Parlamento y que las alusiones a los grupos políticos están en el común de las intervenciones. Si empezamos a retirar y a intervenir el pleno cada vez que un portavoz habla de esto pues vamos a estar todo el tiempo con el pleno interrumpido».

Entre los gritos de la socialista Férriz, Aguirre cuestionaba a Gavira si retiraba sus palabras, a lo que el portavoz de Vox respondía que «no voy a retirar absolutamente nada». «Pues, señoría, se retira de oficio por parte de la mesa», respondía Aguirre.

Tras ello, el portavoz del PP hacía su petición: «Señor presidente, en ese caso pedimos que se retire también la alusión a este grupo». Férriz, entretanto, seguía gritando: «¡Menudos defensores de la extrema derecha!». Aguirre, entonces, preguntaba al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, si retiraba sus faltas hacia el PP, a lo que García respondía: «Señor presidente, ¿qué es lo que se refiere que quieren que retire? Es que no sé si les he acusado de algo que sea ilegal… ¿Que los constructores pagan la campaña al PP?». Toni Martín, contestaba:»Efectivamente, eso es lo que usted ha afirmado, nos está imputando un delito». Y García no callaba: «¡Pero si yo no he dicho nada de ningún delito!».

Entre gritos de todos los grupos, Aguirre espetaba que retiraba «de oficio» las palabras ofensivas a petición del PSOE y del PP. Fuerte bronca parlamentaria que, a fin de cuentas, ha dado comienzo cuando Vox únicamente recordaba algunas de las incontables corruptelas de los socialistas andaluces.