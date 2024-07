Oleada de zascas de Gavira (Vox) al socialista Espadas tras difundir un bulo: «A ver, personaje…»

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha dado una oleada de zascas al secretario general del PSOE andaluz (PSOE-A), Juan Espadas, tras difundir el bulo en redes de que Gavira había cargado contra el futbolista Lamine Yamal.

«Ayer Lamine Yamal no solo llevó a España a la final, sino que metió un golazo contra el discurso xenófobo y de odio de personajes como este. Nuestra sociedad acabará con esta lacra también. Nos va mucho en ello», ha comentado Juan Espadas a través de sus redes sociales compartiendo un titular de prensa que, de hecho, ha sido corregido por ser mentira. El titular en cuestión ponía en boca de Gavira las siguientes palabras: «Si no lo hubiera marcado él (Lamine Yamal) lo habría marcado otro». Cuando lo cierto es que el portavoz de Vox se ha mostrado muy contento con el golazo del joven futbolista con la Selección Española para pasar a la final de la Eurocopa.

«A ver, personaje del WordPerfect. Entiendo que como buen socialista que eres esté en tu ADN intentar mentir a la gente. Pero lo cierto es que he dicho que me encantó el gol de Lamine Yamal y que me alegro de que juegue con España. Así que en vez de difundir bulos, dedícate a pedir a tus amigos corruptos que devuelvan el dinero que se gastaron en prostitutas y cocaína», ha señalado a través de las redes sociales Gavira.