El presidente del PSOE-A critica a Susana Díaz por aceptar que el PP la nombre Hija Predilecta de Triana

Que el Ayuntamiento de Sevilla que dirige José Luis Sanz (PP) haya dejado a un lado las diferencias políticas para nombrar Hija Predilecta de Triana a la senadora socialista y ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, no ha sentado especialmente bien en el PSOE de Andalucía, que no quiere treguas. «Este alcalde de Sevilla que te premia y te reconoce es parte significativa de la gran cacería del PP en el caso ERE», ha criticado el presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi.

La condecoración a Díaz llega de manos de un alcalde del PP tras ocho años de regidores socialistas, primero Juan Espadas y luego Antonio Muñoz. «Triana tenía una deuda con Susana Díaz que vamos a saldar en la próxima Velá (de Santa Ana). Sus méritos están más que justificados después de una vida dedicada al servicio público y a trabajar por el bien de los ciudadanos», anunciaba Sanz el pasado viernes.

Díaz, trianera y todavía vecina del barrio, se mostró muy agradecida por el nombramiento: «Me ha hecho mucha ilusión y me siento muy feliz por este reconocimiento. Cuando me ha llamado el alcalde, del primero que me he acordado ha sido de mi padre. ¡Qué feliz debe estar allá donde esté! ¡Gracias!», señaló en sus redes sociales.

La socialista lleva toda una vida vinculada a Triana: fue delegada del distrito mientras daba sus primeros pasos en la política y se casó en la capilla de los Marineros, sede de la hermandad de la Esperanza de Triana. Incluso encarnó al rey Baltasar en la cabalgata del barrio. «En su larga trayectoria profesional, ha hecho siempre gala de sus raíces trianeras», barrio al que continúa «muy ligada, formando parte muy activa, además, de sus vivencias y tradiciones», ha recalcado la comisión organizadora de la Velá de Santiago y Santa Ana del Distrito Triana.

Pero el PSOE no ha visto con buenos ojos la condecoración. Pezzi, conocido por su faceta incendiaria en redes sociales, ha cargado contra Díaz por aceptar el reconocimiento y contra el PP por «perseguir inocentes». Como trasfondo, el caso ERE y el perdón colectivo que ya tramita el Tribunal Constitucional: «En este contexto concreto me parece poco conveniente aceptar un reconocimiento público de la mano de uno de sus dirigentes y con aplauso en primera fila de Moreno Bonilla, Sanz, Bendodo y demás. O si me lo ponéis peor, con la sonrisa burlona y complaciente de directoras de tertulias o medios muy de derecha», señalaba en un mensaje publicado este domingo en sus redes sociales.

Antes, el viernes, ya dejó clara su postura al respecto: «Este alcalde de Sevilla, del PP de Moreno Bonilla, que te premia y te reconoce, es parte significativa de la gran cacería del PP en el caso ERE que tú bien conoces. Ahora nos siguen insultando, señalándonos como ladrones de 700 millones de euros, que según esta trama hemos gastado en putas y cocaína. Mentira tras mentira. Ultraje tras ultraje a nuestro gran partido socialista y a sus líderes. ¿De verdad te hace ilusión que te reconozca el alcalde del PP de Sevilla, ahora, en estos mismos momentos, en los que aún no han salido de prisión todos los compañeros? Yo, sinceramente, renunciaría hasta que pidan perdón por su montaje y persecución de inocentes».

La comisión organizadora de la Velá reconocerá también como Trianero Adoptivo al tenista Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon y de Roland Garros, por su vinculación familiar con el barrio, «ascendencia que lleva con orgullo». Su abuela materna nació en el corazón de Triana y su madre también es sevillana.